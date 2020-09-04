Kuveyt tarihinde bir ilk: 8 kadın hakim yemin ederek göreve başladı

Kuveyt’te 8’i kadın 54 hakim, Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yusuf el Mutava’nın huzurunda yemin ettikten sonra atandıkları yüksek mahkemede göreve başladı.

8 kadının hakim olarak göreve başlamasıyla Kuveyt tarihinde bir ilk yaşandı.

Mutava, perşembe günü yeni hakimlere hitaben yaptığı konuşmada, atanan hakimleri tebrik ederken, bu tayinlerin yargıyı “Kuveytleştirme” adımları kapsamında alındığını ifade etti.

Hakimleri taşıdığı hukuki yükümlülüklerden bahseden Mutava, görevlerini hakkıyla yerine getirmeye, davalarda adaletle hükmetmeye davet etti.

Kuveyt tarihinin ilk kadın hakimleri olan sekiz kadın hakimin atanmasıyla ilgili konsey başkanı, kadın hakimlerin deneyimlerinin bir süre sonra bir değerlendirmeden geçeceğini, böylece kadın hakim sayılarını artırabileceklerini ifade etti.

Bunun yanında, Kuveyt Külliye Mahkemesi Başkanı Adil Borsili, hakimlerin iş performanslarını artıran tüm direktiflere uyma gereğini vurgularken, mahkemenin davacıların işlemlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığını sözlerine ekledi.