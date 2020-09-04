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Türkiye’de 1612 yeni vaka

4 Eylül 2020
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye’de son 24 saatte 1612 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 53 kişi hayatını kaybederken, 1021 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, toplam hasta sayısı 276 bin 555, toplam vefat sayısı 6 bin 564, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 1076, toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108 oldu. “Birlik olalım” Bakan Koca verilere ilişkin, “Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım.” değerlendirmesinde bulundu.


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