Yıllık cirosu 12 milyar dolar olan uluslararası şirket Dr. Pepper’in başına Mağusalı Ozan Dökmecioğlu atandı

Mağusa’da doğan ve Mağusa Türk Marif Koleji’nden mezun olan Ozan Dökmecioğlu, gıda da dahil çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Dr. Pepper şirketinin Genel Müdürlüğü’ne (CEO) atandı. Dökmecioğlu şirketin finans müdürlüğü (CFO) görevini yürütüyordu.

Keurig Dr Pepper (KDP.NaE) Salı günü yaptığı açıklamada, 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere Bob Gamgort’un yerine Ozan Dökmecioğlu’nu CEO olarak atadığını söyledi.

Dokmecioğlu şu anda Keurig Dr Pepper’da (KDP.NaE) finans direktörü ve uluslararası segment başkanıdır. Şirket, yeni bir CFO arayışına başladı.

Şu anda başkan ve CEO olan Gamgort, “önemli bir yatırımcı” olarak kalacağı ve şirketteki hisselerinin en az yarısını elinde tutacağı iki yıllık bir süre için şirketin yönetim kurulu başkanı olmayı kabul etti.

Ozan Dökmecioğlu kimdir?

Ozan Dökmecioğlu Mağusa’nın tanınmış isimlerinden rahmetli Necdet Dökmecioğlu’nun küçük oğludur.

Dökmecioğlu Eylül 2020’den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Birleşme öncesinde Keurig Green Mountain’ın Finans Direktörü olarak görev yaptı. Dökmecioğlu, KGM’ye Kellogg Inc.’den katıldı ve 2012-2016 yılları arasında Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kuzey Amerika Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Avrupa Finans Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında Kellogg’a katılmadan önce Dokmecioğlu, kariyerini ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da Kraft Foods Inc., Cargill Inc. ve Arthur Andersen ile finans yöneticiliği görevini sürdürdü. Dökmecioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden İşletme alanında lisans derecesine ve Harvard Üniversitesi’nden Proje Yatırım ve Değerleme Yönetimi sertifikasına sahiptir.