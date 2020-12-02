Dr. Hüdaverdi: Dün açıklanan vakalar Girne’den

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan covid-19 günlük tablosunda yer alan vakaların Girne bölgesinde tespit edildiğini duyurdu.

“Dün saptanan vakaların Girne’den olduğunu söylemek isterim. Herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymasını, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin kalabalık ortama girmemesini rica ediyorum” diyen Dr. Özcan Hüdaverdi, yerel bulaşın da yeniden başladığını vurguladı.

Açıklama şöyle:

Günaydın herkese.

Dün saptanan vakaların Girneden olduğunu söylemek isterim ve herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymasını, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin kalabalık ortama girmemesini rica ediyorum.