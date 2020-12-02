Pilli: Toplam 1384 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
2 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 267. 764
Toplam Vaka Sayısı- 1138
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1042
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 91
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 66
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-