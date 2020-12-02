Pilli: Toplam 1384 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

2 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 267. 764

Toplam Vaka Sayısı- 1138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 91

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 66

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-