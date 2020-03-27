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Dr Burhan Nalbantoğlu karantina hastanesine dönüştürülüyor

27 Mart 2020
karantina hastanesi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binası tümüyle karantina hastanesine dönüştürülüyor.

Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre yapılan düzenlemeler nedeniyle Devlet Hastanesi’nde hareketlilik yaşanmaya başlandı. Bu akşam saatlerinden itibaren hastanede çok sayıda ambulans hazırda bekletildi.

“Onkoloji”, “Yenidoğan” ve “Diyaliz” servisleri taşınmayacak. Acil servisin de Nalbantoğlu’nda hizmet vermeyeceği öğrenildi.  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde diğer tüm bölümler koronavirüs testi pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi ile gözetim altında tutulan hastalar için kullanılacak.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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