Oğuz: Hijyenimize dikkat edelim ama suyu da tasarruflu kullanalım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, halka; korona virüse karşı mücadelede en önemli faktör olan hijyene dikkat etmesi ancak suyu da tasarruflu kullanması çağrısında bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz TAK’a yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su kaynakları ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ancak korona virüs ile mücadele edilen bu dönemde halkın suyu tasarruflu kullanmasının önemine işaret etti.

Korona virüse karşı mücadelede ve salgının yayılmaması için alınması gereken en önemli tedbirin hijyen olduğunu ve dolayısıyla su kullanımının bu dönemde arttığını ifade eden Oğuz, şu anda Geçitköy Barajı’nda 15 bin metreküp su olduğunu ve yapılan hesaplamalara göre Ağustos ayına kadar su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri’nin KKTC’ye su taşıyan ve bir süre önce kopan boruların tamiratı için gereken çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Oğuz, boru ihalesinin tamamlandığını ve ihaleyi alan firmanın Taşucu Limanında üretim fabrikası kurmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Boru montaj ihalesinin ise devam ettiğini ifade eden Oğuz, montaj çalışmalarının ne zaman tamamlanabileceği ile ilgili net bir tarih veremeyeceğini, çünkü deniz ve hava şartlarına göre bu sürecin başlayacağını kaydetti ve çalışmaların KKTC’nin su sıkıntısı çekmeyecek şekilde tamamlanacağına inanç belirtti.

Dursun Oğuz, Su İşleri Dairesi’nin de ülkedeki mevcut su kuyularının ve su motorlarının bakımını düzenli olarak yaptığını ve ihtiyaç halinde yerel su kaynaklarının da kullanılabileceğini vurgulayarak, ülkenin herhangi bir su sıkıntısı durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

“Su değerdir. Sadece bu dönemde değil her zaman hem kullanım hem de tarım da suyu tasarruflu kullanmalıyız” diyen Oğuz, halka, hijyene dikkat etmesi ama suyu da tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.