“Özel sektör kamu ile bağını koparacak”

Girne Savoy Otel’de bugün toplanarak hükümete 30 Mart’a kadar sunduğu çözüm önerilerini değerlendiren Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) belirlenen süre içinde hükümet tarafından gerekli adımların atılmaması halinde özel sektör olarak ilk etapta kamu ile olan bağın koparılması kararı alındı.

Bu çerçevede özel sektörün kamuya olan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyeceği açıklandı.

Savoy Otel Girne’de Casino İşletmecileri Birliği’nin ev sahipliğinde yapılan Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos’un katıldıkları toplantıda, COVID-19’la mücadele kapsamında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Yasa Gücünde Kararnameler” nedeniyle yaşanan ekonomik kriz ortamında yapılan girişimler ve hükumetin açıkladığı Ekonomik Tedbirler Paketi üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Casino İşletmecileri Birliğinin de içinde bulunduğu Ekonomik Örgütler Platformunun üzerinde çalıştığı “Ekonomik Tedbir Paketine Öneriler” çalışması tüm Casino İşletmecilerine madde madde anlatıldı.

Hükumetin açıkladığı Ekonomik Tedbir Paketinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan çalışmanın Hükumet yetkilileri tarafından ivedi bir şekilde dikkate alınarak, bu çalışmada yer aldığı şekliyle yeni bir Ekonomik Tedbir Paketinin hazırlanması istendi.

Yapılan toplantıda bu düzenlemelerin gerçekleşmemesi halinde, daha önce Ekonomik Örgütler Platformunun hükumete ilettiği kararların aynen uygulanması kararı yenilendi.

Bu karara göre; Ekonomik Örgütler Platformunun hükumete 30 Mart Pazartesi Saat 17:00’ye kadar verdiği süre içerisinde, önerilerde yer alan düzenlemelerin yapılmaması durumunda, içerisinde bulunulan bu süreçte ilk etapta özel sektör olarak kamuya olan mali yükümlülüklerinin tümünün yerine getirilmemesi kararı alındı.