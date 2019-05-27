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Dövizde son durum: TCMB kararı sonrası dövizde düşüş

27 Mayıs 2019

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere birçok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle döviz piyasasında hacimlerin düşük kalması bekleniyor.

Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılacağını açıkladı.

Bankalararası piyasada haftanın ilk işlem gününde 6,08 civarında seyreden dolar/TL, TC Merkez Bankası’nın kararı sonrası 6,03 seviyelerine geriledi. Kur, şu dakikalarda 6,06 civarında alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda dolar cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı.

Euro/TL de 6,79 civarında hareket ediyor.

Sterlin/TL de 7,68 dolaylarında seyrediyor.

ABD ile ilişkiler ve devam eden seçim süreci yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları konusu da piyasalarda yakından takip ediliyor.

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