Dayanışma Evi’ndeki canlı müzik geceleri başlıyor!

Dayanışma Evi Perşembe geceleri düzenlediği canlı müzik gecelerinin ilkinin 30 Mayıs’ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Eylül’e kadar toplam 4 kez gerçekleştirilecek olan canlı müzik gecelerinde, 30 Mayıs’ta sahneye çıkacak isimler Yağmur Özerem ft. Eril Cambaz ve Taltsie olacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikler saat 20.30’dan 23.00’e kadar devam edecek.

Etkinliğe katılan misafirler müziğin yanı sıra Assya’s Syrian Kitchen’dan lezzetli yiyecekler ve O-live tarafından üretilen zanaat biralarını da tadabilecekler.

Açıklamada etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi’nin sosyal medya hesapları ve websitesinden ya da 058 834 57 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

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