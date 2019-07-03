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Dövizde son durum: Dolar/TL enflasyon öncesi düşüşte

3 Temmuz 2019

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

G20 zirvesinde S-400 ve ticaret savaşlarına dair olumlu haber akışıyla bu hafta 5.62’ye kadar gerileyen kur yeni sabaha 5.63 seviyelerinde başladı.

Dolar/TL kuru yeni güne 5.63 civarında başladı, euro 6.38 seviyesinde. Sterlin ise 7,10.

Euro yüzde 0.3 düşüşle 6.36, sepet kur 5.99’da seyrediyor. 5 yıllık CDS ise 365 puan seviyelerinde seyrediyor.

Türk varlıklarında G20 sonrası oluşan iyimserlikle dün BIST 100 endeksi de 26 Mart’tan beri ilk kez 100 bin puanı aşmıştı.

Yurt içinde bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi piyasaların radarında olacak. Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin Haziran ayı enflasyon anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi Haziran ayında TÜFE’nin yüzde 0.05, yıllık bazda ise yüzde 15.74’e gerilemesi yönünde.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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