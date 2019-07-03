AsyaDünya

Japonya’da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye

3 Temmuz 2019

Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle olası afetlere karşı üç şehirde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre, devam eden sağanağın su baskınları ve toprak kaymaları riskini artırdığını belirten yetkililer, Kagoshima bölgesine bağlı Kagoshima, Kirishima ve Aira şehirlerinde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verdi.

Japon Meteoroloji Ajansı’nca ülkenin güneybatısı ve batısını bir sonraki güne kadar aşırı yağışlar konusuna işaret edilirken, Kagoshima’daki 8 diğer belediye ve komşusu Miyazaki bölgesinde de yaklaşık 310 bin kişinin de tahliye edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Ajans yetkilileri, düzenlenen acil durum toplantısında, halkı yoğun yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Japonya’nın batısını geçen yıl temmuzda etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci Japonya, Türkiye 53’üncü

3 Temmuz 2019

Çevre kirliliğinin yeni simgesi: Yavrusunu izmaritle beslemeye çalışan anne kuş

3 Temmuz 2019

Callamard: BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç oldu

3 Temmuz 2019

Libya’da göçmen merkezine saldırı: 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı

3 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı