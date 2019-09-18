Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Bankalararası piyasada dolar/TL karar öncesinde 5,66 seviyesinde hareket ediyor.

Suudi Arabistan’da petrol sahasına düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası dolar yönünü yukarı çevirmiş, hafta başında 5,74’ün üzerine kadar çıkmıştı.

Suudi Arabistan’ın petrol üretimininin daha erken eski haline döneceği beklentisiyle dolar dün 5,70’in altına gerilemişti.

Euro/TL de 6,30’un altında işlem görüyor.

Piyasalar Suudi Arabistan’la ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler bu akşam açıklanacak Fed kararında olacak. Fed’in faiz indirimine devam etmesi bekleniyordu ancak Suudi Arabistan’daki gelişmeler sonrası faizde değişiklik olmayabileceğine yönelik tahminler de arttı.

Sterlin/TL de 7,07′ civarında işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,7450’nin direnç, 5,6750’nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.