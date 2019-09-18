8 Yaşında bir dünya şampiyonu ile tanışmak

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi ile yıldız gibi parlayan bireylerin öykülerini anlatmak, gizli kalmış pek çok yeteneğe cesaret vermek ve başarıyı yaymak amaçlanıyor.

Limasol Sosyal Sorumluluk Yönetim Kurulu Üyelerinden Özlem Kavaz Soykan ile İpek G. Halim “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi kapsamında Dünya şampiyonu Şengül Karataç ile çalışmalarını sürdürdüğü Nev Çocuk Fitness salonunda buluştu.

Lefkoşa doğumlu 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Şengül, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyelerine katıldığı yarışmaları ve çalışmalarını anlattı.

Şengül Karataç: “Ben fitnese 4 yaşında başladım ve 5 yıldır hep çalışıyorum.

Evde de minderlerim var orda da çalışıyorum.

Tükiye’ye yarışmaya gittiğimde minderden kaydım düştüm. 10. geldim ama hiç vazgeçmeyi düşünmedim. Daha sonra yine Türkiye’de yarıştım ve bu sefer 1. geldim. İki sene üst üste Türkiye şampiyonu oldum.

Annem her yarışmama gelir. Beni izler.

Genelde çok fazla izleyici olur ancak annem o kadar gür bir sesle bana seslenir ki tüm yarışma boyunca onu çok net duyarım. “Sen en iyisin annem- Evet annem – Sen bir tanesin annem”, der. O duygu seline girerim ve bir tek onun sesini duyarım. Her yarıştığımda Annem de Neval hocam da mutluluktan ağlarlar.

Yarışmayı seviyorum. Ama çok da heyecanlanıyorum.

2018 de Milano da WADF Dünya şampiyonasına katıldım ve birinci oldum. Çok mutluyum çok iyi hissediyorum.

Şengül’ün antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen ise Şengül ile ilgili şunları söyledi:

Şengül ilk günden beri azim ve kararlılıkla çalışıyor. Hem çocuklarımız hem de onları destekleyen aileleri disiplinli bir yaşama, düzenli çalışmaya, düzenli beslenmeye önem veriyor. Yeterince istek, azim ve kararlılık olunca başarı da geliyor. Çocuklarım yarışmaya çıkmadan önce kendi aramızda bir mottomuz var. Sahneye çıkan yarışmacı kim olursa olsun birlikte parmaklarımızla sayıp BAŞARACAĞIM, BAŞARACAĞIM, BAŞARACAĞIM diyor ve öyle yarışıyoruz.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Halim ve Özlem Kavaz Soykan ise Şengül’ün öyküsünü büyük bir hayranlıkla dinlediler.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler de “görüyoruz ki başarı her gün tekrarlanan çabaların toplamı oluyor. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yıldızları Parlatıyoruz Projesi önümüzdeki günlerde de başarı öykülerini paylaşmaya devam edecek” dedi.