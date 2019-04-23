Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL’de dalgalı seyir devam ediyor.

Dün 5,84 TL bandına dayanan dolar kuru günü 5, 82 TL’de tamamlamıştı.

23 Nisan günü ise dolar İstanbul serbest piyasada 5,84 TL‘den alıcı buluyor.

Euro ise 6,55 TL civarında seyrediyor.

Sterlin/TL de 7,56 TL seviyelerinde yer alıyor.

ABD’de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağıyönünde açıklama yapması bekleniyor.

Uzmanlar, ABD’nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.