Özersay: Yalanlamaktan usandık

Biz görevimizin başındayız, son 14 aydır olduğu gibi. Telkinlere, tavsiyelere göre hareket eden bir siyasi parti olmuş olsaydık bu hükümete daha en baştan girmezdik zaten. Pek çok talihsizliğe ve ciddi mali sorunların varlığına karşın sözümüzde durduk ve durmaya devam ediyoruz. Hükümet bağlamında kimi rahatsızlıklarımızı en baştan itibaren şeffaf şekilde kamuoyu ile de paylaştık geçmişte, gizlemedik, ortaklarımıza da kamuoyuna da söyledik. Gizli saklı alengirli işlerle işimiz olmaz bizim. Namık Kemal Kıbrıs’ta dedikodu konusunda yine haklı çıkıyor ama başta da dediğim gibi hükümet görevinin başındadır.

Biz görevimizin başındayız, son 14 aydır olduğu gibi. Telkinlere, tavsiyelere göre hareket eden bir siyasi parti olmuş… Kudret Özersay paylaştı: 23 Nisan 2019 Salı