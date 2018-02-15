Dövizde son durum

ABD’de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed’in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesine rağmen dolardaki küresel değer kaybı ile dolar/TL geriledi.

Dolar dünkü verinin ardından 3,82’nin üzerine kadar çıksa da burada tutumanadı. Kur bugün 3,78’in üzerinde hareket ediyor.

Dün 4,72’yi aşarak rekorunu tazeleyen euro/TL ise 4,71 civarında seyrediyor