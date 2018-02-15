Hamitköy’de bazı yollar trafiğe kısmen kapatılacak

Hamitköy ’de yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle bazı yollar bugün kısmı olarak trafiğe kapatılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Hamitköy’de yapılacak olan asfaltlama çalışmaları nedeni ile Atatürk Caddesi ve Durmuş Bıyıklı Sokağın bugün kısmi olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’den yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların bir hafta sürmesi planlandığı belirtilerek, çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.