Döviz kurlarından rekor üstüne rekor

Yeni haftaya ve güne rekorla başlayan döviz rekor kırmaya devam etti. Dolar 9,3356 TL, Sterlin 12,8206 TL ve Euro da 10,8486 TL ile rekor yeniledi.
Dolar
Güne 9,2571 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:40 itibarıyla %0,62 artışla 9,3187 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,1719, en yüksek 9,2787 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,2565 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.09.2021 tarihinde 8,6023 ile son bir ayın en düşük, 18.10.2021 tarihinde ise 9,3356 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 9,3187 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Sterlin
Güne 12,7539 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 17:41 itibarıyla %0,42 artışla 12,8029 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,5531, en yüksek 12,7574 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,7509 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22.09.2021 tarihinde 11,7565 ile son bir ayın en düşük, 18.10.2021 tarihinde ise 12,8206 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,8029 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 10,7687 ile başlayan Euro kuru, saat 17:42 itibarıyla %0,65 artışla 10,8164 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,6401, en yüksek 10,7771 seviyelerini gören Euro, günü 10,7552 seviyesinde kapattı. Euro, 22.09.2021 tarihinde 10,0882 ile son bir ayın en düşük, 18.10.2021 tarihinde ise 10,8486 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,8164 TL‘ye karşılık gelmektedir.
|USD – Amerikan Doları
|9,3141
|9,3187
|9,3356
|9,2378
|%0,62
|17:38
|EUR – Euro
|10,8112
|10,8263
|10,8486
|10,7062
|%0,74
|17:38
|GBP – İngiliz Sterlini
|12,7929
|12,8040
|12,8206
|12,7058
|%0,43
|17:38
|CHF – İsviçre Frangı
|10,0836
|10,0896
|10,1042
|9,9944
|%0,61
|17:38
|CAD – Kanada Doları
|7,5369
|7,5388
|7,5081
|7,5464
|%0,65
|17:38