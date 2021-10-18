Döviz kurlarından rekor üstüne rekor

Yeni haftaya ve güne rekorla başlayan döviz rekor kırmaya devam etti. Dolar 9,3356 TL, Sterlin 12,8206 TL ve Euro da 10,8486 TL ile rekor yeniledi.

Dolar

Güne 9,2571 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:40 itibarıyla %0,62 artışla 9,3187 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,1719, en yüksek 9,2787 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 9,2565 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.09.2021 tarihinde 8,6023 ile son bir ayın en düşük, 18.10.2021 tarihinde ise 9,3356 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 9,3187 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Sterlin