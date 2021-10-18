Creditwest Bank yazılımcı gençlere staj imkanı sunmaya devam ediyor

Creditwest Bank, üniversite öğrencilerine ve öğrenimini bu yıl tamamlamış olan yazılımcı gençlere yönelik her yıl gerçekleştirdiği “Software Genius” staj programını bu yıl 6. kez düzenledi. 2 ay süren staj programını tamamlayan öğrencilere Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Sertifika töreni düzenlendi.

“Software Genius’ Staj Programını tamamlayan 7 gence sertifikaları Genel Müdür Mazher Zaheer ile Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel tarafından Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz gün takdim edildi.

PEKEL: GENÇLERİN YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ YÖNLERİ DESTEKLENMELİ

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, yazılım mühendislerinin mekandan bağımsız olarak her yerde hizmet verebilme avantajının olduğunu belirterek, gerek bizim ülkemizde gerekse yurtdışında çok güzel işler yapma potansiyelini barındığını söyledi. Gençlerin yenilikçi ve girişimci yönlerini desteklediklerini, yapacakları işleri önümüzdeki dönemde gururla takip edeceklerini vurguladı.

ZAHEER: TEKONOLOJİ SINIR VE AMBARGO TANIMIYOR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, günümüzde teknolojinin hiçbir sınır ve ambargo tanımadığını belirterek, finans sektöründe üst düzey yönetici seviyesinde daha çok mühendisi önümüzdeki dönemde göreceğimizi belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın küçük ölçekli olması sebebiyle yeni teknolojileri ve ürünlerini uygulamak, denemek için çok uygun olduğunu, büyük ölçekli ülkelere nazaran yeni teknolojilerin test aşamasındaki maaliyetlerinin düşük olduğunu ekledi.

Stajyer öğrenciler ne dedi?

Sena Gündoğdu(Orta Doğu Teknik Üniversitesi -Bilgisayar Mühendisliği)

Staj programında Creditwest yazılım mühendisleri ile ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmayı, doğru araştırma yapmanın önemini ve bir projeyi baştan sona yaratmanın keyfini deneyimledim.

Harika bir ekiple güzel bir projeye imza atmış olmak ve bu projenin Creditwest tarafından kullanılacak olması beni pozitif olarak etkiledi. Bu projenin hem front-end hem de back-end tarafında yer aldığım için gelecek kariyerim adına çok güzel bir tecrübe oldu. Katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler.

Sertuğ Kaptan(Lefke Avrupa Üniversitesi-Computer Engineering)

Staj programını İş Kıbrıs sitesinde gördüm ve mülakata online olarak zoom programı üzerinden katıldım. Mulakat deneyimi benim için çok yararlı oldu çünkü bir çok mulakat artık online üzerinden gerçekleşiyor.

Staj sonunda geriye dönüp baktığımda ilk başlarda uzaktan eğitim bizi zorlasa da bu bizler için önemli bir tecrübe oldu. Programda pratik deneyimin ne kadar önemli olduğunu anladım, bu farkındalık için çok teşekkür ederim.

Mehmet Karlıtaş (Doğu Akdeniz Üniversitesi–Yazılım Mühendisliği)

Staj tecrübesi sayesinde daha önce kariyerimi planlarken kullanmayı düşündüğüm teknolojinin yanında alternatif bir teknoloji ile çalışma fırsatı buldum. Bu sayede ilerde kendime çizebilecek alternatif bir kariyer planı elde ettim.

Daha önceden Creditwest Bankası’yla ilgili bir bilgim yoktu. Creditwest Bank’ın çalışanlara verdiği yan haklar ve stajyer olarak bize verilen değeri takdir ediyorum. Creditwest Bank’ın kurumsal olarak Kıbrıs’taki bir çok şirketten daha iyi olduğunu düşünmekteyim.

Toprak Tarkan Dikici (Doğu Akdeniz Üniversitesi-Yazılım Mühendisliği)

Şirketin bize olan ilgisi ve bize olan güveni beni çok etkiledi, Yazılım konusunda çok şey öğrendim

Benim için çok verimli bir staj dönemiydi. Takım ortamında çalışmayı , ASP.NET Core frameworklerini nasıl kullanıcağımı , Entity ile veritabanı üzerinde CRUD işlemlerini nasıl yapıcağımı,MVC dizaynını nasıl kullanıcağımı, Javascript kütüphanelerini nasıl projelere entegre edebileceğimi, Qr kod okuma sistemlerini nasıl baştan yaratabileceğimi, web sitesi dizaynı, web sitesi güvenliği, bir web sitesini nasıl publish edileceğini, bir siteye Acces Control’ü nasıl ayarlayabileceğimi, kullanıcıları gelişmiş bir şekilde Authonticate nasıl edebileceğimi ve Veri Tabanı migrasyonlarının nasıl işlediği gibi ve daha bir sürü şeyi deneyimledim.

Hüseyin Soykök (Doğu Akdeniz Üniversitesi-Yazılım Mühendisliği)

Staja katılan diğer stajyer arkadaşlar ile birlikte ve bizi doğru bir şekilde yönlendiren banka yazılım ekibiyle çok verimli bir çalışma çıkarttık. Özellikle ASP.NET alanında daha çok bilgi sahibi oldum. Stajın bana çok katkısı oldu umarım yaptığımız projeninde bankaya katkısı olmuştur.

Staj tecrübesi, kariyer planlamamı daha iyi yapabilmem için önemli bir destek oldu. Okulu bitirip yüksek lisans yapmayı ve sektörde tecribe edinmeye devam etmek istiyorum.

Doğukan Çatal (ODTÜ KKK-Bilgisayar Müh. )

Daha önce bu programda staj yapmış olan bir arkadaşımdan staj programı ile ilgili bilgi aldım. Güzel bir takım çalışması tecrübesi edindim. Ekiple yapılan toplantılarımız saygı çerçevesi içerisinde keyifli olarak geçti.

Ne zaman bir sıkıntı yaşasak ve içinden çıkamıyormuş gibi hissetsek bize elini hemen uzatabilecek olan Creditwest yazılım ekibinin olduğunu bilmek çok güzel moral desteği sağladı. Staj dönemi için yaptığımız projede öğrendiklerimiz üzerine kariyerimi ilerletmeyi planlıyorum. Creditwest Bank’ın yaptığı işleri çok başarılı buluyorum.

Yahor Yıldırım (University Of Southampton-Mechanical Engineering)

Online staj deneyimi benim için çok güzeldi. Bu staj programından sonra, kesinlikle başka staj programlarına da girmeyi planlıyorum. Daha önce Creditwest Bankası’nın ne kadar büyük ve başarılı bir şirket olduğunu biliyordum. Staj programımdan sonra, içinde çalışan insanların da ne kadar yardım sever ve iyi kalpli olduklarını da fark ettim.

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