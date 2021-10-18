Ceset iki gündür kayıp olan Açıkalın’a ait

37 yaşındaki Mehmet Açıkalın, Mağusa’da bir inşaatta ölü bulundu. Polis bugün bir inşaatta ölü bulunan şahsın kimliğini açıkladı. Polis hayatını kaybeden kişinin iki gündür kayıp olduğu polise bildirilen 37 yaşındaki Mehmet Açıkalın olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklama şöyle: 16.20.2021 tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet Açıkalın (E-37), bugün Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir yarım inşaatta ölü olarak bulunmuştur. Yapılan soruşturmada bahse konu şahsın yüksekten atlamak suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.