Döviz kurları yükselmeye devam ediyor: Sterlin, dolar ve euro

BD ile yaşanan karşılıklı restleşmeler neticesinde yükselen dolar yerel piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 gününde de hareketli seyrini koruyor. Dün kapanış saatlerinde 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen döviz kurları piyasaların kapalı olduğu bugün yeniden yükselişe geçti ve uluslararası piyasalarda dolar 6,8438 TL’ye euro 7,9864 TL’ye sterlin ise 8,8985 TL’ye kadar yükseldi.

Dün kapanışa yakın işlemlerde dolar 6.41 liraya, euro 7.50 liraya, 8.37 liranın üzerine çıkan sterlin ise 8.33 liraya kadar gerilemişti.

Döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte Dolar endeksi 94,60, EUR/USD paritesi ise 1.1689 düzeyinde seyrediyor.

Üç gün önce Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s,Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody’s’ten sonra Fitch’ten de “Lira’daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor” açıklaması geldi.

Fitch’in raporunda, “Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL’deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak” ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Fitch, “Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek” dedi.