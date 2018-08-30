Facebook, kullanıcılarını tanımadıkları ancak ortak noktaları bulunan kişilerle iletişime geçirmeye hazırlanıyor.

Yorumlara ekleneceği belirtilen “ortak şeyler” etiketi henüz test aşamasında.Etiket aracılığıyla örneğin aynı üniversiteden mezun olmuş kişiler birbirlerinin bu bilgilerini görebilecek ya da şehrinizden biri yakınlarda yaşadığınızı bilecek.

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre birbirlerinin ortak noktalarını bilmek insanların bağlantı kurmasına yardımcı olacak.

GÜVENLİK KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ

© AFP 2018 / NİCOLAS ASFOURİ Facebook, çöpçatanlık uygulamasını test etmeye başladı

Yeni özellik güvenlik konusunda soru işaretleri yaratsa da sosyal medya devi kullanıcıların sadece herkese açık bilgilerinin bu etiket için kullanılabileceğini duyurdu.Ancak bu tür bilgilerin de tercih edilmeyen kişilerle paylaşılmasının sorun yaratabileceği test aşamasındaki özelliğe yöneltilen eleştiriler arasında.

“Ortak şeyler” etiketinin online flört hizmeti sunmaya hazırlanan Facebook için bir ön adım niteliği de taşıdığı belirtiliyor.

Online flört servisi şimdilik test aşamasında ve yalnızca Facebook çalışanları tarafından kullanılıyor.