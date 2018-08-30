Ek mesai yapmama eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercan’daki itifaiye hizmetinin devam ettiğini ancak diğer yerlerde ek mesai yapmama eyleminin bugün sürdüğünü söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yarın saat 12.00’de yeniden biraraya geleceklerini açıklayan Bengihan, Atakan ile görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşeceklerini belirtti.

Bengihan, tüm hükümet edenleri ve halkı sağduyuya çağırarak, her kesimlerin elini taşın altına koymasını istedi.

Amaçlarının uzlaşı sağlanması olduğunu dile getiren Bangihan, yarın yapılacak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Güven Bengihan, Bakanlığa yarın saat 15.00’e kadar süre verdiklerini de belirterek, “zor bir süreçten geçiliyor ve bu zor süreci hep birlikte çalışarak aşabiliriz. Bu konuda hepimize çok ciddi görevler düşüyor”dedi.

Bu arada, Sendikal Platform da ekonomik krizden çıkışa yönelik hazırladıkları önerileri 4 Eylül tarihinde hükümete ileteceğini bildirdi…

Sendikal Platform 6 Eylül tarihinde ise ilettikleri önerilere sahip çıktıklarını göstermek için eyleme gideceklerini bildirdi.

Öte yandan Kamuda çalışan doktorlar da ek mesai yapmıyor.

Sağlıkta örgütlü 4 sendika Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başlattıkları ek mesai yapmama eylemini bugün de sürdürüyor.