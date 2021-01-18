Döviz Kurları haftaya yatay başladı

Geçtiğimiz hafta boyunca 7,33 ile 7,52 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın açılışında 7,46-7,47 düzeyinde yatay seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca 7,33 ile 7,52 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın açılışında 7,46-7,47 düzeyinde yatay seyrediyor.

Euro/TL ise benzer bir grafikle 9,01 seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan ABD piyasaları ‘Martin Luther King Günü’ nedeniyle bugün kapalı olacak.

Türkiye’de ise Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yurt içi yatırım pozisyonu istatistikleri dışında önemli bir veri bulunmuyor.

Yurt dışında günün ajandası

Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro’nun uluslararası rolünü, COVID19 krizinin ardından Euro Bölgesindeki dengesizlikleri tartışmak üzere bir araya gelecekler (17.00).

Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin’de GSYH 4’ncü çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdi. Dördüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde

6,5 arttı. Beklentiler ise yüzde 6,1 artış olacağı yönündeydi.