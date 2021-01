Trafiğin ilacı Kovid

Trafik Polis Müfettişi Cevdet Demirel trafikle ilgili son rakamları Havadis ile paylaştı ve önemli bir gerçeğe parmak bastı…

Haber: Muazzez GAZİHAN

Trafik Müdürlüğünden; Polis Müfettişi Cevdet Demirel, ülkenin yıllık trafik raporunu açıkladı, trafikte 2020 tablosunu HAVADİS’e yorumladı…

Ülkemizin en büyük sorunlarının başında trafik çarpışmaları geliyor. Trafik çarpışmaları sonucu gerçekleşen ölümlere bakıldığı zaman her yıl onlarca can kaybı verildiği görülüyor. Raporlar çarpışmaların ezici çoğunluğunun “aşırı sürat” yüzünden meydana geldiğini gösteriyor. Araç kullanırken dikkatin dağılmasına en büyük nedenlerden birinin de “cep telefonları” olduğu vurgulanıyor. 2020 yılında, 26 kişi yollarda can verdi. Pandemi boyunca uygulanan kısıtlamaların sokaklardaki insan ve araç sayısını düşürmesi sebebiyle geçen yıllara göre trafik çarpışmaları azaldı. 2019’da, 3 bin 575 olan sayı, 2020 yılında 2 bin 790’a düştü.

Trafik Polis Müfettişi Cevdet Demirel, trafik çarpışmalarında, önceki yıllara göre artış olmadığını, ülke çapında trafik akışını yavaşlatan yoğunluğun salgın dolayısıyla çarpışmalarda azalma görüldüğünü ifade etmiştir.

Trafik sorunu, yıllardır toplumun huzurunu zedeleyen temel sorunlar arasında olduğuna vurgu yaparak; “genel anlamda öncelikle, ülkenin mevcut trafik yapısını değerlendirirken mutlaka üzerinde durulması gereken noktalardan biri, insan, araç ve yol unsurlarının birbirlerine olan sayısal bağın göz ardı edilmemesi gerekir” dedi.

Bugün mevcut durumumuzda, küçük coğrafyamızda ciddi alt yapı noksanlıkları olduğuna dikkat çeken Demirel, 2 bin 500 km’lik yol ağımızda, 230 bine yakın aracın sigortalı olarak seyahat ettiğini kaydetti.

Demirel “Pandemi dolayısıyla öğrenci ve turist sayısının geçtiğimiz yıllara göre yok denecek kadar az olduğu halde 350 bin hareketli bir nüfustan bahsedecek olursak; yine ciddi oranda bireysel araç tablosuyla karşılaşıyoruz ve bunun da temel nedenlerinden biri hepimizin de bildiği gibi toplu taşımacılık alt yapı yetersizliğidir.

Sonuç olarak zenginlik anlamında değerlendirilmemesi gereken kişi başına düşen araç kullanımı oranının, trafik çarpışmaları sayısına ve günlük belirli noktalardaki trafik yoğunluğuna ciddi oranda negatif etkisi olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında 2 bin 790 trafik çarpışması meydana geldi”

Geçtiğimiz yıllarda 4 bine yakın trafik çarpışması meydana geldiğini belirten Demirel, 2019’da bu rakamın 3 bin 575’e, 2020 yılında ise 2 bin 790’a gerilediğini belirterek burada bu çarpışmaların polis kayıtlarına geçen çarpışma sayısı olduğuna da vurgu yaptı.

Demirel, küçük çarpışmalarda kaza mahallinde tarafların sigortalarını bilgilendirerek, karşılıklı anlaşıp kaza mahallinden ayrıldıkları çarpışmalarda mevcut olduğunu da dile getirdi.

2020 yılında 2 bin 790 trafik çarpışması meydana geldiğini söyleyerek, trafik çarpışmalarında önceki yıllara göre azalma olduğunu, iki aylık döneminde salgın dolayısıyla yaşanan kapanma süreci ve bu süreçte hiç denecek kadar az olan trafik akışının ve çarpışmaların da azalmasının en doğal sonuçlarından biri olduğunu söyledi. Geçen yıl çarpışmalı kaza sayısı 3575 idi. Bu yıl bu rakam 2790 olarak kayıtlara geçti.

“2020 yılında 23 ölümlü çarpışmada, 26 kişi hayatını kaybetti”

Cevdet Demirel sözlerine şöyle devam etti:

“2 bin 790 rakamının ise en büyük nedeni yılın yaklaşık 2 aylık döneminde salgın dolayısıyla yaşadığımız kapanma süreci ve bu süreçte hiç denecek kadar az olan trafik akışıdır. Buna rağmen hemen sonrasındaki süreçte önceki yılların ayni dönemine denk gelen ölümlü çarpışma sayısının fazlalığı neticesinde 2020 yılı 23 ölümlü çarpışmada,26 kişinin hayatını kaybettiği bir yıl olmuştur.

Bizim temennimiz ve gönlümüzden geçen bu rakamların sıfıra inmesidir, belki bu bir ütopyadır ancak bu rakamı minimum seviyede tutmak gayesi ile elimizdeki imkânlar doğrultusunda çalışıyoruz ancak bunun için de şu an için personel ve araç temininde kısıtlı imkânlar olduğunu zaman zaman dile getiriyoruz”.

“15 yıl öncesine kadar, yılda ortalama 60-70 kişi trafik çarpışmalarında yaşamını yitiriyordu”

Demirel, 2019 yılından da bahsederek 24 ölümlü trafik çarpışması meydana geldiğini ve 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Polis Müfettişi Demirel, bu rakamları verirken geçmiş veriler incelendiğinde; 15 yıl öncesine kadar yani 2004 ve 2005 yıllarında, 76 ve 64 kişinin trafik çarpışmalarında hayatını kaybettiği dönemlerin olduğuna da dikkat çekiyor.

“Ölümlü trafik çarpışmalarında yaşanan bu düşüşü, sabit görüntülü radar cihazlarına borçluyuz”

“Demirel, o yıllardan sonra her yıl ortalama olarak 9 bin yeni aracın ve 8 bin yeni ehliyetlinin trafiğe katıldığı bir yapıdan bahsederek, buna rağmen sonrasındaki süreçte can kayıplarının 20’li rakamlara inmesi, aslında mevcut tablonun içerisinde az da olsa olumlu istatistik olarak göze çarptığını belirtti.

Ölümlü trafik çarpışmalarında yaşanan bu düşüşü, yüksek oranda teknolojik denetim cihazlarına yani sabit görüntülü radar cihazlarının ve mobil denetim cihazlarına borçlu olduklarını kaydetti.

“Elimizdeki istatistikler, çoğunlukla ölümle neticelenen trafik çarpışmalarının aşırı sürat kaynaklı olduğunu göstermekteydi” diyerek bu söz konusu cihazların sürat ihlallerinin belirli noktalarda azalmasına katkıda bulunduğunu ama temennilerinin bu rakamın sıfıra inmesi olduğuna da vurgu yaptı.

Trafik çarpışma nedenlerinin başında ‘aşırı sürat’ olduğunu ifade eden Demirel, diğer nedenlerin sıklık sırasına göre; “yakın takip, “dikkatsiz sürüş”, kavşakta durmama ve alkollü araç kullanmanın yer aldığını gözlemlediklerini kaydetti.

Seyir halindeki araç sürücülerinin cep telefonu nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığını ve telafisi olmayan felaketlere neden olduklarına vurgu yapan Demirel cep telefonu ile konuşmanın, “dikkatsiz sürüş” nedenleri arasında yer aldığından da söz etti.

Demirel, ülkedeki trafik çarpışma nedenlerinin arasında yer alan telefon kullanımına bağlı dikkatsiz sürüş olduğunu açıkladı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanarak algı yetisinin kaybolduğuna dikkati çeken Demirel, seyir halindeki araç sürücülerinin cep telefonu nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığını ve telafisi olmayan felaketlere neden olduklarına vurgu yaptı.

2020 Trafik çarpışma nedenleri…

2020’de aşırı süratten 698,

Yakın takipten 464,

Dikkatsiz sürüşten 444

Kavşakta durmama 323

Alkollü araç kullanmaktan dolayı 300 çarpışma yaşandı.

“Alkollü araç kullanan sürücülerin sayısı arttı”

Demirel, 2020 yılı içerisinde aşırı süratten 698, yakın takipten 464, dikkatsiz sürüşten 444, kavşakta durmama 323,alkollü araç kullanmaktan dolayı 300 trafik çarpışması yaşandığını aktardı.

Önemli bir detaya daha dikkat çeken Demirel, 2020 yılında alkollü araç kullanma sebebiyle meydana gelen çarpışmalarda ciddi artış olduğunu söyledi.

Demirel, “2019 yılında 3 bin 575 trafik çarpışmasının, 201 tanesinin alkollü araç kullanma nedeni ile meydana gelirken, 2020’de 2 bin 790 ‘a düşen trafik çarpışmasında alkollü araç kullanma nedenli trafik çarpışmasının sayısının 300’e yükselmesidir. Bunun istatistiki anlamda ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Bu rakamların polis teşkilatının yaptığı denetimlerde kullanacakları metotlar için ışık tutmakta olduğunu ifade etti.

2020’de 51 bin 691 trafik kuralları ihlali

Süratten 15 bin 335,

Sehir halinde cep telefonu kullanmak’tan 7 bin 201,

Seyrüsefersiz araç kullanmak’tan 4 bin 490,

Emniyet kemeri takmamak’tan 3 bin 13,

Alkollü araç kullanmaktan bin 423 kişi rapor edildi.

Ülkede genel olarak en fazla trafik ihlalinin ‘belirlenen hız sınırını aşma’ yani sürat olduğunu vurgulayan Demirel, ikinci sırada da ‘sürüş esnasında cep telefonu kullanmak’ suçunun geldiğini söyledi. Bu iki suçu sırasıyla;‘seyrüsefersiz araç kullanmak’, ‘araç kullanırken emniyet kemeri takmamak”, ‘yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak’, gibi suçların takip ettiğini aktardı.

“2020 yılı içerisinde toplamda 51 bin 691 trafik suçu tespit edildi”

2020 yılında trafik polisi denetimleri sonucu 15 bin 335 kişinin süratten dolayı rapor edildiğini açıklayan Demirel, 7 bin 201 kişinin ise sürüş esnasında ‘cep telefonu kullanmak’ suçundan dolayı rapor edildiğini belirtti. Demirel, ilk 5 trafik suçu içerisinde olan seyrüsefersiz araç kullanmanın 4 bin 490 kişi, araç kullanırken emniyet kemeri takmamanın 3 bin 13 kişi, alkollü araç kullanmanın bin 423 kişiye yasal işlem yapılmasına sebebiyet verdiğini aktardı. Cevdet Demirel, diğer suçlarla ( trafik kuralları ihlalleri) birlikte 2020 yılı içerisinde toplamda 51 bin 691 trafik suçu tespit edildiğini açıkladı.

Bu rakamın 2019 yılında 67 bin 688 olduğuna da dikkati çekerek buradaki düşüşü de salgın nedeniyle yılın 2 -3 aylık periyodunda ülkedeki kapanmaya bağlayabileceğimizi belirtti.

“Alkollü araç kullanmanın para cezası 3 bin 820 TL”

Temel ihlallerin para ve puan cezalarını da anımsatan Demirel, “bildiğiniz gibi tüm para cezaları asgari ücrete endeksli ve yapılan kural ihlalinin ağırlığına bağlı olarak yasada önceden öngörülen ceza puanı uygulaması mevcuttur.

Hız limitini aşmanın para cezası 20 km’ye kadar 382 TL ve 5 puan, 40 km’ye kadar aşmada 573 TL ve 25 puan, 40 km’den fazla aşmada ise 955 TL ve 50 puandır.

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ise 382 TL 15 puan, emniyet kemeri takmamanın 382 TL 5 puan, dikkatsiz sürüşün 764 TL 20 puan, alkollü sürüşün ise 3 bin 820 TL’ye kadar para cezası ve doğrudan 100 puan cezası” olduğundan bahsetti.

100 ceza puanını dolduran bir sürücünün 3 ay süre ile ehliyetinin alı konulacağını da hatırlatan Demirel, toplu taşıma hizmetinin yetersiz olduğuna da dikkati çekerek, ülkede herhangi bir kişinin sürücü ehliyetinden mahrum olması seyahat imkânını ciddi şekilde kısıtlamakta olduğundan da söz etti.

“Direksiyon başında makyaj yapan sürücüler de cezalandırılacak”

Demirel sözlerine şu şekilde devam etti; “Zaman zaman bu cezaların düşük olup olmadığı gündeme gelmektedir, ancak şu unutulamamalıdır ki ülkemizdeki bu para cezaları asgari ücret endekslidir ve asgari ücret artışı da toplumun refah seviyesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla cezaların sürekli olarak yükseltilmesi için gündem oluşturmaya gerek yoktur. Ancak karşılaştığımız belli başlı sık işlenen suçlarla ilgili ayrı cezai işlem düzenlenmesi üzerinde çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Alkollü araç kullanma ve seyir halinde cep telefonu kullanma, direksiyon başında makyaj yapma ve bu suçların taksi kamyon ve otobüs şoförü gibi sürücüler tarafından işlenmesi halinde ise cezanın iki katı çıkarılmasıyla ilgili yasal düzenleme değişikliklerine gidileceğini belirtti.

Ülkede meydana gelen trafik çarpışmalarında, çarpışma nedenleri arasında süratli araç kullanmanın birinci sırada yer aldığı ifade eden Demirel, “Sürat tahditlerine uymak her sürücünün birinci görevi olmalıdır. Bunu sürücülere benimsetmek amacıyla da sürat denetimlerini kesintisiz olarak yerine getirmekteyiz” açıklamasında bulundu.

“Sürat tespiti yapan mobil polis araçları yollarda olacak”

Hem seyir hem park halinde sürat tespiti yapan araçlardan da bahseden Demirel, bu araçların bu yıl içerisinde tekrardan yollarda olacağı bilgisini verdi.

Demirel, bu araçların hem seyir halinde iken, sürat limitlerinin üzerinde yanından geçen araçları, hem de sabit olarak durduğu yerde sürat limitleri üzerinde seyreden araçları fotoğraf çekerek tespit etme özelliğine sahip olduğunu dile getirdi.

“Geçmişte kısa süreli bir dönem içerisinde hayata geçmiş olan sürat tespiti yapan mobil polis araçlarını bu yıl 5 ilçede de düzenli ve kesintisiz olarak yeniden devreye sokacağız.

Bu araçlar bildiğiniz gibi hareket halindeyken hem arkasından gelmekte olan hem önünde seyretmekte olan hem de karşıdan gelmekte olan diğer araçların süratini ölçüp, hız ihlali durumunda fotoğrafı çekilecek, diğer radar kameralarının çalışma prensibiyle benzer nitelikte trafik cezaları yazılacak ve sürücülerin adreslerine tebliğ edilecektir” dedi.

Söz konusu araç sürat denetimlerine tekrardan başlanacağı ve sürat limitlerini aşan sürücüler aleyhinde cezai işleme gidileceği belirterek, “bu uygulamadaki amaç sürat limitlerine uymamayı alışkanlık haline getirerek çarpışma sebebi olan süratli araç kullanmayı denetim altına almayı sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Yapılan denetimlerde polislerin, insanların cebinden parasını almak gibi bir maksadı yoktur”

Polisin halkın huzuru için 24 saat görev yaptığını ifade eden Demirel, “toplumdan beklentimiz, trafik kurallarına uymanın hepimizin ihtiyacı olduğu bu yollardaki güvenliği ve huzuru sağlamanın hepimizin görevi olduğu bilinciyle hareket etmeleridir. Polis tarafından yapılan denetimlerin hiçbir zaman insanların cebinden parasını almak gibi bir maksadı yoktur. Aynı yolları bizler ve sevdiklerimiz kullanmaktayız. Polis örgütü olarak temel amacımız bu yollardaki güvenliği toplumun huzuru ve sağlığı için sağlamaktır. 2021 yılının sağlık ve huzuru getirmesini temenni ederiz”.