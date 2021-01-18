KıbrısManşet

Kıb-Tek’ten elektrik kesintisi uyarısı

18 Ocak 2021
elektrik kesintisi



Girne’de bazı bölgelere bugün 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek. Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan 15.00’e kadar Beylerbeyi ışıkları ve civarına elektrik verilmeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.





Etiketler
18 Ocak 2021


Başa dön tuşu