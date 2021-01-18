Kıb-Tek’ten elektrik kesintisi uyarısı

Girne’de bazı bölgelere bugün 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek. Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan 15.00’e kadar Beylerbeyi ışıkları ve civarına elektrik verilmeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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