Döviz kanatlandı: Kiracının vay haline

Döviz zirveye çıktı, kiralık ev piyasasında adeta patlama yaşandı. Kiraların dövize endeksli olduğu ülkemizde vatandaş, kazancının 3’te ikisini barınma ihtiyacı için harcamak zorunda kalıyor

DÖVİZ KANATLANDI: Serbest piyasada sterlin dün 29,55 TL’den işlem gördü, kurdaki artış ev sahiplerinin yüzünü güldürürken kiracıların belini büktü. Ev kiralarının sterlin kuru üzerinden hesaplandığı ülkemizde bugün en ucuz yarı eşyalı veya boş bir evin 1 aylık kirası 8 bin 700 TL’ye ulaştı

6 AY, 1 YIL PEŞİN: Ev sahipleri, kiralık evlerine artık en az 6 aylık peşin, 2-3 aylık da depozit istiyor. Bazı ev sahipleri ise 2+1 yarı eşyalı veya boş bir eve bile en az aylık 300 sterlin talep ederken aylık ödeme de kabul etmiyor, en az 2 veya 3 aylık kira bedeli depozitin yanı sıra 12 aylık kira bedelini de peşin istiyor

ELDE AVUÇTA KALMIYOR: KKTC’de kirası 300 sterlin olan bir konuta ilk defa girecek olan bir vatandaş, bugün peşinat, depozito, emlak komisyonu derken 78 bin 300 TL ödemek zorunda kalıyor. Kiracının derdi bu kadarla da kalmıyor. Elektrik ve su sayacını üzerine almak için de ayrıca mini bir servet harcıyor

HAVADİS ÖZEL

Döviz arttıkça KKTC’de ev kiralarının Türk Lirası karşılığı da artıyor. Ev sahipleri, artık en az 6 aylık peşin, 2-3 aylık da depozit istiyor. Bazı ev sahipleri ise çıtayı daha da yüksek tutuyor, 2+1 eve en az aylık 300 sterlin talep ederken aylık ödeme kabul etmiyor, 12 aylık kira bedelini peşin istiyor. Bununla da kalmıyor, minimum 2 ay da depozit istiyor.

Birçok ev sahibi ise evini aileye değil, üniversite öğrencilerine kiralıyor.

Aileler kiralık ev bulmakta zorlanıyor, buldukları evin kira bedeline ise güç yetiremiyor. Öğrenciler ise başını sokacak bir evi olsun diye iyi kötü bakmıyor, en kötü koşuldaki evi bile tonlarca para vererek tutuyor. Bazı öğrenciler ise kira bedelini düşürmek için 2+1 evde 3-4 kişi kalıyor, böylece şahsına düşen kira bedelini en aza indiriyor.

EN UYGUNU 8 BİN 700 TL

KKTC’de evler sterlin üzerinden kiralanıyor. Bugün 2+1, eşyasız evler bile aylık 300 sterline kiralanırken, ev sahipleri 3+1 evlerin aylık kiraları için 400-500 sterlinden ağzını açıyor.

Ülkede en ucuz evin aylık kirası 300 sterlin, sterlinin satış fiyatı ise 29,55 TL. Aylık 300 Sterlinden 2+1 az eşyalı veya boş kiralanan bir konutun aylık kirası 8 bin 700 TL’ye eşitlendi.

İLK GİRİŞ 78 BİN 300 TL

1 aylık kirasının 8 bin 700 TL’ye denk geldiği konutlara ilk giriş ücreti ortalama 78 bin 300 TL.

Ev sahipleri konutlarını kiralarken 6 aylık ücreti peşin istiyor, en az 2 aylık kira bedelini de depozito olarak talep ediyor. Konutu emlakçıdan kiralayan, bir kira bedeli de emlak komisyonu ödüyor.

Ülkede 300 sterlinlik bir konuta ilk defa girecek olan bir vatandaş, bugün peşinat, depozito, emlak komisyonu derken sadece kira için yaklaşık 78 bin 300 TL ödemek zorunda kalıyor. Kiracının derdi bu kadarla da kalmıyor. Elektrik ve su sayacını üzerine almak için de binlerce lira ödüyor.