Devlet Piyangosu'nda şanslı numara: 49369 - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Devlet Piyangosu’nda şanslı numara: 49369

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Devlet Piyangosu 8 Haziran 2023 çekilişinde 1 Milyon  500 Bin TL'lik büyük ikramiye, bayimiz Meriç Bahadi tarafından satılan ‘’49369’’ numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu 8 Haziran 2023 çekilişinde 1 Milyon  500 Bin TL’lik büyük ikramiye, bayimiz Meriç Bahadi tarafından satılan ‘’49369’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 500 Bin TL’lik büyük ikramiye “49369” numaralı bilete isabet etti.


 

20 Temmuz’da “Özel Çekiliş”

Birimden yapılan açıklamada; 20 Temmuz’da çıkana kadar çekiliş konseptiyle bir  çekiliş düzenleneceği vurgulanarak, büyük ikramiyenin 2 Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu belirtildi.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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Tags:8 haziranbüyük ikramiyeçekilişDevlet Piyangosu
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