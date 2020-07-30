Yaşam

Döveç Group bu bayram da çocukları unutmadı

30 Temmuz 2020
Döveç SOS

Sosyal sorumluluk projelerini kendine ilke edinen Döveç Group ailesi bugün yine iyilik hareketlerine bir yenisini ekledi. Döveç Ekibi toplumumuzun gülen yüzü ve geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız için SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Çocuklar için özel hazırlanan bayram hediyeleri Döveç Group’un iyilik gönüllüleri ekibi tarafından her çocuk için sevgi dolu bir yuva sloganıyla hizmet eden SOS Çocuk Köyü Yetkililerine teslim edildi.

Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç, şirket olarak paylaşmanın önemini çok iyi bildiklerini ve sosyal sorumluluk projelerine her zaman devam edeceklerini belirtti. Çocukları mutlu etmenin eşsiz bir duygu olduğunu vurgulayan Döveç, tüm çocukların en iyi şartları hak ettiğini dile getirdi. Bir çocuğun yüzünü gülümsetebilmek, o çocuğun geleceğine ışık tutmaktır diyerek sözlerine devam eden Buğra Döveç, bu etkinliğe katkı koyan Döveç Group çalışanlarına ve SOS Çocuk Köyü’ne teşekkürlerini iletti.

SOS Çocuk Köyü Yetkilileri ise Döveç Group’a nazik ve düşünceli ziyaretleri için Teşekkür Belgesi takdim etti.


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