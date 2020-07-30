6 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 17-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 41 numuneden 35 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 ürün bulunmuştur.
SVS Ticaret Ltd.’e ait sarı Kalifornia biberlerde ve kırmızı Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Köşe Tic. Ltd ait sarı Kalifornia biber ve kırmızı Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Meraltan Tic. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli Ürünlerden 31 numuneden 30 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Gaziveren köyü sakinlerinden Ayşe Akçam’a ait maydanozda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
0 Temmuz 2020 Perşembe Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz
2 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
19 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
20 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
21 Halil Kasap Paz. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
22 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü
28 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü
29 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
30 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz
31 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
36 Köşe Tic. Ltd İthal Taze Fasulye Temiz
37 Köşe Tic. Ltd İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü
38 Köşe Tic. Ltd İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü
39 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
40 Meraltan Tic. İthal Şeftali Limit Üstü
41 Meraltan Tic. İthal Kiraz Temiz
42 Şen Bender Güvercinlik Domates Temiz
43 Muhammet Şahin Güvercinlik Maydanoz Temiz
44 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Bamya Temiz
45 Cuma Polat Güvercinlik Mor Sarma Temiz
46 Cuma Polat Güvercinlik Kabak Temiz
47 Muhammet Şahin Güvercinlik Marul Temiz
48 Erol Ataser Alsancak Siyah Üzüm Temiz
49 Pembe Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz
50 Mahmut Hamdi Yayla Böğrülce Temiz
51 Ulus Taşker Taşpınar Molehiya Temiz
52 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz İmha
53 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz Temiz
54 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
55 Ayhan Gemikoğlı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
56 İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
57 Emine Çaluda Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
58 Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
59 Halil Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
60 Yaşar Uzdilli Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
61 Ulus Kızılyürek Yuvacık Molehiya Temiz
62 İlkan Buba Hamitköy Molehiya Temiz
63 Haydar Sarman Demirhan Molehiya Temiz
64 Aydın Güneş Demirhan Molehiya Temiz
65 Yüksel Özdiken Demirhan Molehiya Temiz
66 Ahmet Küçük Minareliköy Molehiya Temiz
67 Fırat Göksu Minareliköy Molehiya Temiz
68 Ali Kızılkaya Demirhan Molehiya Temiz
69 Kerim Koşar Demirhan Molehiya Temiz
70 Mehmet Vural Minareliköy Molehiya Temiz
71 Murat Akut Demirhan Molehiya Temiz
72 Orçun Avlamaz Demirhan Molehiya Temiz