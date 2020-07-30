6 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 17-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 41 numuneden 35 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 ürün bulunmuştur.

SVS Ticaret Ltd.’e ait sarı Kalifornia biberlerde ve kırmızı Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Köşe Tic. Ltd ait sarı Kalifornia biber ve kırmızı Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Meraltan Tic. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 31 numuneden 30 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Gaziveren köyü sakinlerinden Ayşe Akçam’a ait maydanozda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.

0 Temmuz 2020 Perşembe Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz

2 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha

4 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

19 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

20 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

21 Halil Kasap Paz. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

22 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü

28 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

29 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz

30 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz

31 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz

34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

36 Köşe Tic. Ltd İthal Taze Fasulye Temiz

37 Köşe Tic. Ltd İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü

38 Köşe Tic. Ltd İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

39 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

40 Meraltan Tic. İthal Şeftali Limit Üstü

41 Meraltan Tic. İthal Kiraz Temiz

42 Şen Bender Güvercinlik Domates Temiz

43 Muhammet Şahin Güvercinlik Maydanoz Temiz

44 Zübeyde Kırşan Güvercinlik Bamya Temiz

45 Cuma Polat Güvercinlik Mor Sarma Temiz

46 Cuma Polat Güvercinlik Kabak Temiz

47 Muhammet Şahin Güvercinlik Marul Temiz

48 Erol Ataser Alsancak Siyah Üzüm Temiz

49 Pembe Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz

50 Mahmut Hamdi Yayla Böğrülce Temiz

51 Ulus Taşker Taşpınar Molehiya Temiz

52 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz İmha

53 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz Temiz

54 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

55 Ayhan Gemikoğlı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

56 İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

57 Emine Çaluda Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

58 Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

59 Halil Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

60 Yaşar Uzdilli Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

61 Ulus Kızılyürek Yuvacık Molehiya Temiz

62 İlkan Buba Hamitköy Molehiya Temiz

63 Haydar Sarman Demirhan Molehiya Temiz

64 Aydın Güneş Demirhan Molehiya Temiz

65 Yüksel Özdiken Demirhan Molehiya Temiz

66 Ahmet Küçük Minareliköy Molehiya Temiz

67 Fırat Göksu Minareliköy Molehiya Temiz

68 Ali Kızılkaya Demirhan Molehiya Temiz

69 Kerim Koşar Demirhan Molehiya Temiz

70 Mehmet Vural Minareliköy Molehiya Temiz

71 Murat Akut Demirhan Molehiya Temiz

72 Orçun Avlamaz Demirhan Molehiya Temiz