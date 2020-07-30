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6 üründe limit üstü kalıntı

30 Temmuz 2020
gıda analiz

Tarım Dairesi, 17-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 41 numuneden 35 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 ürün bulunmuştur.

SVS Ticaret Ltd.’e ait sarı Kalifornia biberlerde ve kırmızı  Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Köşe Tic. Ltd ait sarı Kalifornia biber ve kırmızı Kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha  veya menşeine iade edilecektir.

Meraltan Tic. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha  veya menşeine iade edilecektir.

 

Yerli Ürünlerden 31 numuneden 30 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün   bulunmuştur.

Gaziveren köyü sakinlerinden Ayşe Akçam’a ait maydanozda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.

 

0 Temmuz 2020 Perşembe Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

1             Holly Grains Ltd.              İthal       Soya Küspesi     Temiz

2             Holly Grains Ltd.              İthal       Mısır      Temiz

3             SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kalifornia Biber        İmha

4             SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

5             SVS Tic. Ltd.       İthal       Kayısı    Temiz

6             SVS Tic. Ltd.       İthal       Nektarin              Temiz

7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz

8             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kiraz      Temiz

9             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kayısı    Temiz

10           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

11           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

12           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

13           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

14           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

15           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kiraz      Temiz

16           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çilek      Temiz

17           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

18           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

19           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

20           Halil Kasap Paz. İthal       Kayısı    Temiz

21           Halil Kasap Paz. İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

22           Halil Kasap Paz. İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

23           SVS Tic. Ltd.       İthal       Taze Fasulye      Temiz

24           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kayısı    Temiz

25           SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz

26           SVS Tic. Ltd.       İthal       Nektarin              Temiz

27           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kalifornia Biber        Limit Üstü

28           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Limit Üstü

29           Selgün Tic.          İthal       Kiraz      Temiz

30           Selgün Tic.          İthal       Şeftali   Temiz

31           Selgün Tic.          İthal       Nektarin              Temiz

32           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

33           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ispanak                Temiz

34           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

35           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz

36           Köşe Tic. Ltd      İthal       Taze Fasulye      Temiz

37           Köşe Tic. Ltd      İthal       Sarı Kalifornia Biber        Limit Üstü

38           Köşe Tic. Ltd      İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Limit Üstü

39           Köşe Tic. Ltd      İthal       Şeftali   Temiz

40           Meraltan Tic.     İthal       Şeftali   Limit Üstü

41           Meraltan Tic.     İthal       Kiraz      Temiz

42           Şen Bender        Güvercinlik         Domates             Temiz

43           Muhammet Şahin           Güvercinlik         Maydanoz          Temiz

44           Zübeyde Kırşan                Güvercinlik         Bamya  Temiz

45           Cuma Polat        Güvercinlik         Mor Sarma         Temiz

46           Cuma Polat        Güvercinlik         Kabak   Temiz

47           Muhammet Şahin           Güvercinlik         Marul   Temiz

48           Erol Ataser         Alsancak              Siyah Üzüm        Temiz

49           Pembe Akdağ   Alsancak              Siyah Üzüm        Temiz

50           Mahmut Hamdi               Yayla     Böğrülce              Temiz

51           Ulus Taşker        Taşpınar              Molehiya            Temiz

52           Ayşe Akçam       Gaziveren           Maydanoz          İmha

53           Ahmet Çetin      Gaziveren           Maydanoz          Temiz

54           Halil Güney        Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

55           Ayhan Gemikoğlı             Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

56           İbrahim Güney Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

57           Emine Çaluda    Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

58           Hüseyin Bahalı  Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

59           Halil Tan               Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

60           Yaşar Uzdilli        Yeşilyurt              Sultani Üzüm     Temiz

61           Ulus Kızılyürek  Yuvacık Molehiya            Temiz

62           İlkan Buba          Hamitköy            Molehiya            Temiz

63           Haydar Sarman Demirhan           Molehiya            Temiz

64           Aydın Güneş     Demirhan           Molehiya            Temiz

65           Yüksel Özdiken Demirhan           Molehiya            Temiz

66           Ahmet Küçük    Minareliköy       Molehiya            Temiz

67           Fırat Göksu        Minareliköy       Molehiya            Temiz

68           Ali Kızılkaya        Demirhan           Molehiya            Temiz

69           Kerim Koşar       Demirhan           Molehiya            Temiz

70           Mehmet Vural  Minareliköy       Molehiya            Temiz

71           Murat Akut        Demirhan           Molehiya            Temiz

72           Orçun Avlamaz Demirhan           Molehiya            Temiz

 


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