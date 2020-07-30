Yılın ilk 5 ayına ilişkin bütçe uygulamaları, gelirler açısından 2020’nin, 2019’dan iyi olduğunu ortaya çıkardı. 5 aylık verilere göre bütçe gelirleri arttı, bütçe açığı ise ciddi oranda düştü.
Kovid-19’a rağmen
Kovid-19 nedeniyle Mart ayında yaşanan kapanma ilk 5 ayın Devlet gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. 5 aylık dönemin yaklaşık yarısında ekonominin yurt dışına kapalı olmasına rağmen KKTC’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, Genel Gelirleri, dışa açık olunan 2019’un ilk 5 ayına göre yüzde 8.2 arttı. Bu artışın rakamsal büyüklüğü ise 200 Milyon TL.
TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL
Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Haziran 2020 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye aktarılan kaynak ise sadece Savunma Giderleri için 54 Milyon TL olup resmi verilere göre başka bir kaynak aktarımı söz konusu değildir.
İlk 5 aylık bütçe açığı 106 milyondan 10 Milyona geriledi
Mayıs 2019 sonu itibariyle KKTC bütçe açığı 106 Milyon TL iken Mayıs 2020 sonu bütçe açığı sadece 10 Milyon TL oldu. Bu veriler beyan edilen vergilerin düzenli toplanması ve kayıt dışı çalışma hayatını kayıt altına almamız ile ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
|GELİRLER GENEL TOPLAMI
|2.443.869.186
|2.643.315.565
|199.446.379
|8,2%
|TOPLAM YEREL GELİRLER
|2.443.869.186
|2.589.315.565
|145.446.379
|6,0%
|VERGİ GELİRLERİ
|1.668.152.792
|1.589.072.020
|-79.080.772
|-4,7%
|Gelir Vergisi
|516.090.008
|602.103.383
|86.013.375
|16,7%
|Kurumlar Vergisi
|112.670.472
|121.753.231
|9.082.759
|8,1%
|Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
|266.180.082
|218.819.358
|-47.360.724
|-17,8%
|Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
|59.764.865
|84.985.069
|25.220.204
|42,2%
|Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan
|362.296.922
|302.614.079
|-59.682.843
|-16,5%
|Gümrük Vergileri
|40.336.667
|36.509.019
|-3.827.648
|-9,5%
|İthalattan Alınan Katma Değer Vergisi
|309.197.725
|250.312.289
|-58.885.436
|-19,0%
|Diğer
|12.762.530
|15.792.771
|3.030.241
|23,7%
|Motorlu Taşıtlar Vergisi
|76.703.491
|51.757.951
|-24.945.540
|-32,5%
|Harçlar
|96.758.199
|57.298.954
|-39.459.245
|-40,8%
|Diğer
|177.688.753
|149.739.994
|-27.948.759
|-15,7%
|FON GELİRLERİ
|352.097.672
|302.634.551
|-49.463.121
|-14,0%
|FİF FONU GELİRLERİ
|298.236.637
|267.093.072
|-31.143.565
|-10,4%
|FAİZ FARKI FONU GELİRLERİ
|705.868
|337.023
|-368.845
|-52,3%
|DİĞER FON GELİRLERİ
|53.155.167
|35.204.456
|-17.950.711
|-33,8%
|Turizm Teşvik Fonu Gelirleri
|22.927.682
|6.009.493
|-16.918.189
|-73,8%
|Spor Fonu Gelirleri
|30.227.485
|29.194.963
|-1.032.522
|-3,4%
|DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
|10.850.857
|12.162.978
|1.312.121
|12,1%
|Orman Dairesi Döner Sermaye Gelirleri
|5.666.568
|5.766.840
|100.272
|1,8%
|Tarımsal Araşt. Enst. Dair. Döner Sermaye Gelirler
|241.529
|507.435
|265.906
|110,1%
|Devlet Üretme Ciftlikleri Döner Sermaye Gelirler
|4.942.760
|5.888.703
|945.943
|19,1%
|Tarım Dairesi Döner Sermaye Gelirleri
|0
|0
|0
|DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER
|368.150.518
|367.863.392
|-287.126
|-0,1%
|SERMAYE GELİRLERİ
|291.821
|407.395
|115.574
|39,6%
|DİĞER GELİRLER
|53.290.808
|58.566.284
|5.275.476
|9,9%
|ALACAKLARDAN TAHSİLAT
|0
|265.504.353
|265.504.353
|RED VE İADELER
|-8.965.283
|-6.895.408
|2.069.875
|-23,1%
|TOPLAM TC YARDIM VE KREDİLERİ
|0
|54.000.000
|54.000.000
|TC HİBELERİ
|0
|54.000.000
|54.000.000
|TC Yatırım (Cari Yıl)
|0
|0
|0
|Savunma (Cari Yıl)
|0
|54.000.000
|54.000.000
|Reel Sektörün Desteklenmesi
|0
|0
|0
|TC KREDİLERİ
|0
|0
|0
|Kamu Maliyesinin Desteklenmesi
|0
|0
|0
|DIŞ YARDIMLAR
|0
|0
|0
|GENEL GELİRLER
|2.443.869.186
|2.643.315.565
|199.446.379
|8,2%
|MAHALLİ GELİRLER
|2.443.869.186
|2.589.315.565
|145.446.379
|6,0%