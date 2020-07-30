Yılın ilk 5 ayına ilişkin bütçe uygulamaları, gelirler açısından 2020’nin, 2019’dan iyi olduğunu ortaya çıkardı. 5 aylık verilere göre bütçe gelirleri arttı, bütçe açığı ise ciddi oranda düştü.

Kovid-19’a rağmen

Kovid-19 nedeniyle Mart ayında yaşanan kapanma ilk 5 ayın Devlet gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. 5 aylık dönemin yaklaşık yarısında ekonominin yurt dışına kapalı olmasına rağmen KKTC’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, Genel Gelirleri, dışa açık olunan 2019’un ilk 5 ayına göre yüzde 8.2 arttı. Bu artışın rakamsal büyüklüğü ise 200 Milyon TL.

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Haziran 2020 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye aktarılan kaynak ise sadece Savunma Giderleri için 54 Milyon TL olup resmi verilere göre başka bir kaynak aktarımı söz konusu değildir.

İlk 5 aylık bütçe açığı 106 milyondan 10 Milyona geriledi

Mayıs 2019 sonu itibariyle KKTC bütçe açığı 106 Milyon TL iken Mayıs 2020 sonu bütçe açığı sadece 10 Milyon TL oldu. Bu veriler beyan edilen vergilerin düzenli toplanması ve kayıt dışı çalışma hayatını kayıt altına almamız ile ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.