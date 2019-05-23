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Dörtyol – Türkmenköy çemberinde çarpışma

23 Mayıs 2019
Dörtyol - Türkmenköy çemberinde çarpışma

23.5.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Dörtyol – Türkmenköy Çemberi arasındaki güzergahta, Russell Straton (E-80), yönetimindeki KRJ 279 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Fatma Abay (K-38) yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KRJ 279 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Harris Straton (E-30), Slyvia Straton (K-79), Slyvia Gowens (K-77) ile HY 374 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hülya Şaseoğlu (K-30), Fatma Karadağ (K-37), Yusuf Karadağ (E-13) ve Hiranur Karadağ (K-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Dörtyol - Türkmenköy çemberinde çarpışma Dörtyol - Türkmenköy çemberinde çarpışma Dörtyol - Türkmenköy çemberinde çarpışma

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