6, 7, 10 ve 11’inci parsellerdeki sondajlar için son araştırmalar

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6, 7, 10 ve 11’inci parsellerde yapılacak sondaj çalışmaları için pazartesi gününden itibaren denizaltı robotlar aracılığıyla araştırmalar yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu araştırmaların, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in yapılacağını açıkladığı 8 sondaj çalışmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasındaki son adım olduğunu; “Nautical Geo” araştırma gemisiyle yapılan çalışmanın 24 saat önce tamamlandığını; “Deep Helder” adlı geminin denizaltı robotlarıyla birlikte işbaşı yapacağını yazdı.

Haberde, “Depp Helder” araştırma gemisinin yapacağı çalışmanın Temmuz sonuna kadar devam edeceği ve “Kalipso” hedefine odaklanacağı kaydedildi.