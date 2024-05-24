Dörter Mağusa Maratonu’ndan elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı

Dörter Mağusa Maratonu’nda ‘’Adalet İçin Koşuyoruz’’ teması ile düzenlenen halk koşusundan elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Bağış çeki, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne Gazimağusa Belediyesi’nde Başkan Süleyman Uluçay tarafından takdim edildi.

Halk koşusunun organizasyonunda ve göğüs numaralarının dağıtımında görev alarak yoğun mesai harcayan MAGEM Sakarya Sorumlusu Erda Can, MAGEM Sakarya personeli Özlem Özdemir Alçıkaya ile Çağla İyisever Doğruyol da bağışın takdimi esnasında hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Maratonu’nun ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına geleneksel olarak devam etmesi için belediye olarak çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Başkan Uluçay, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına devam edecek tüm organizasyonlara da belediyenin tüm imkanları ile yardımlarını sürdüreceğini vurgulayarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da konuşmasında Dörter Mağusa Maratonu’nun çok büyük bir uğraş ve gönüllülük sonucu güzel bir organizasyon olduğunu kaydetti Maraton koşularının Lefkoşa için bir marka haline geldiğini ancak maraton koşularının Mağusa’da da her yıl düzenlemeye devam etmesini ümit ettiklerini kaydeden Karakaya, sürecin zor ve uzun olacağını bildiklerini ancak adalet için ve Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak adına mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Dörter Mağusa Maratonu Komitesi Başkanı Yetkin Öngün de maraton organizasyonun şehirde uzun soluklu olması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Mağusa Maratonu’nun 42 kilometrelik gerçek maraton etabı ile ülkemizde bir ilkin başarıldığını ve organizasyonun her yıl gelişerek devam etmesi amacı ile ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Öngün, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin her daim yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek iş birliği gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile destek veren herkese teşekkür etti.