KÖDER’den Koopbank’a anlamlı ziyaret - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KÖDER’den Koopbank’a anlamlı ziyaret

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) heyeti, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı     Haluk Yerli’yi ziyaret etti. Ziyarette KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve beraberinde Göksel Düzgün, Fatma Coşar Kınış, Şerife Korucan yer aldı.

KÖDER yetkilileri, başlatmış oldukları “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisine Koopbank’ın sponsorluk katkılarından dolayı Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli’ye teşekkür ederek, ‘’Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2’’ kitabını hediye etti.


KÖDER ve Koopbank işbirliğinin devamı için de yapılan ziyarette olumlu görüşmeler gerçekleştirildi.

 

 

 

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Tags:Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneğikoopbank
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