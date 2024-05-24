Kıbrıslı Türklerin Güney’den dulluk maaşı alabilmesi için başvurular incelenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Kıbrıslı Türklerin Güney’den dulluk maaşı alabilmesi için başvurular incelenecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıslı Türklerin Güney’den dulluk maaşı alabilmesi için başvurular incelenecek

 Güney’de sosyal sigorta emeklilik hakkı kazanan Kıbrıslı Türklerin dulluk maaşı da alabilmesi için başvuruların inceleneceği açıklandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEVİŞ), Kıbrıslı Türklerin dulluk maaşı haklarından yararlanabilmesi için PEO ile verdikleri mücadelenin sonuçlandığını duyurdu.


Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, dulluk maaşı talebi için Yüksek Mahkeme’de verilen yemin ibraz edilecek. Bu kişiler ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kişisel görüşmeye de davet edilecek.

Uzun süredir bekleyen başvuruların kararlaştırılan yeni prosedüre göre Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından incelenmesi için PEO ve DEV-İŞ durumu yakından takip edecek.

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Tags:dev-işdulluk maasikıbrıs
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