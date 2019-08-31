Dorian kasırgası ‘Kategori 4’ seviyesine yükseldi: En az 7 günlük gıda stoku yapılmalı

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından birini bekliyor. Kasırga nedeniyle pek çok eyalette acil durum ilan edilirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kısa sürede Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası’nın seviyesinin ‘Kategori 4’e yükseltildiğini açıkladı. Yetkililer en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiğini söyledi.Dorian Kasırgası, Karayip denizi üzerinde şiddetlenerek ilerlemeyi sürdürüyor. Porto Riko’yu teğet geçen kasırganın kısa sürede Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor. Eyaletlerde Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği de açıklandı, en az 7 günlük gıda stoku yapılması önerildi.

Açıklamanın ardından pek çok kişi marketlere akın etti. Binalarını kasırganın şiddetinden ve sel riskinden az da olsa korumak isteyenler ise kum torbalarıyla önlem aldı.