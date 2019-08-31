Diğer SporlarSpor

Norveçli takım bir kez daha Kürtçe şarkıyla galibiyet kutladı

31 Ağustos 2019

Norveç birinci lig takımlarından Odds Ballklubb, bir kez daha Kürtçe şarkı eşliğinde galibiyet kutlaması yaptı.

Norveç’in birinci ligi Eliteserien’in takımlarından Odds Ballklubb takımının oyuncuları, soyunma odasındaki kutlamayı Kürtçe söylenen şarkı eşliğinde yaptı.

Odds Balklub takımının oyuncuları, daha önce de galibiyetlerini Kürtçe türkü ile kutlamıştı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Atlar ve biniciler nefes kesti

31 Ağustos 2019

Plaj tenisi’nde “Master Cup”

31 Ağustos 2019

Eliz, Meksika’da zehirlendi

31 Ağustos 2019

Beren ve Günay Fenerbahçe yolunda

31 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı