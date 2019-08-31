Norveçli takım bir kez daha Kürtçe şarkıyla galibiyet kutladı

Norveç birinci lig takımlarından Odds Ballklubb, bir kez daha Kürtçe şarkı eşliğinde galibiyet kutlaması yaptı.

Norveç’in birinci ligi Eliteserien’in takımlarından Odds Ballklubb takımının oyuncuları, soyunma odasındaki kutlamayı Kürtçe söylenen şarkı eşliğinde yaptı.

Odds Balklub takımının oyuncuları, daha önce de galibiyetlerini Kürtçe türkü ile kutlamıştı.