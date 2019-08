İran, Trump’ın infilak ettiğini söylediği uydunun görüntülerini paylaştı: Günaydın Trump

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran Uzay Araştırmaları Merkezi’ni ziyaret ettiği sırada gazetecilere Trump’ın iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Trump’ın iddiasının nereye dayandığı hakkında fikri olmadığını söyleyen Cehromi, “Sorumluluk Savunma Bakanlığında olduğu için iddialara Savunma Bakanı’nın (Emir Hatemi) yanıt vermesi daha iyi olur ancak Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (Savunma Bakanlığına fırlatma için) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor.” dedi.

İran Uzay Araştırmaları Merkezi’nde gazetecilere uyduyu gösteren Cehromi, ayrıca Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak, “Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!” ifadelerini kullandı.

Me & Nahid I right now, Good Morning Donald Trump! pic.twitter.com/0tQnCP7cQa

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 31, 2019