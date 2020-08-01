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Trump: TikTok’u ABD’de yasaklayacağız

1 Ağustos 2020
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını açıkladı.

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok’a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, “TikTok’u ABD’de yasaklayacağız.” dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok’u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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