Türkiye

Camide uyuyan adamın cebinden 750 TL çalındı

31 Temmuz 2020

Türkiye’de Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bir camide uyuyan yabancı uyruklu kişinin 750 TL’si çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bir camide uyuyan yabancı uyruklu Muhammed Halil’in gece 03:05 sıralarında, arka cebi yırtılarak parası çalındı. 750 TL’si çalınan Halil, durumu sabah uyandığında fark etti ve polisi arayarak şikayetçi oldu.
Hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri caminin güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Cami görevlisi Enver Soylu, “Sabah saatlerinde parası çalınan Suriyeli vatandaş bana gelerek ‘Param çalındı’ dedi. Bende Emniyet’e gitmesi gerektiğini söyledim. Emniyet görevlileri buraya gelerek görüntüleri inceledi. Hırsızlık yapan şahsı tespit ettiler” ifadesini kullandı.
Parası çalınan Muhammed Halil ise, “Camide uyuduğum sırada paramın çalındığını hissetmedim. 750 TL çaldılar. Hırsızlıkla ilgili emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda buldum. Çalınan parayı cami cemaati bana verdi. Evim yok, camide kalıyorum. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Benimle çok ilgilendiler” diye konuştu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye Barolar Birliği’nden Diyanet İşleri Başkanı’na istifa çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’nden Diyanet İşleri Başkanı’na istifa çağrısı

26 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

26 Temmuz 2020
Photo of Bakıcısı gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı

Bakıcısı gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı

26 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

25 Temmuz 2020
Photo of Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

25 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

25 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

25 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Erdoğan: Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

25 Temmuz 2020
Photo of Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

25 Temmuz 2020
Photo of İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

25 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı