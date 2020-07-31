Camide uyuyan adamın cebinden 750 TL çalındı

Türkiye’de Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bir camide uyuyan yabancı uyruklu kişinin 750 TL’si çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bir camide uyuyan yabancı uyruklu Muhammed Halil’in gece 03:05 sıralarında, arka cebi yırtılarak parası çalındı. 750 TL’si çalınan Halil, durumu sabah uyandığında fark etti ve polisi arayarak şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri caminin güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Cami görevlisi Enver Soylu, “Sabah saatlerinde parası çalınan Suriyeli vatandaş bana gelerek ‘Param çalındı’ dedi. Bende Emniyet’e gitmesi gerektiğini söyledim. Emniyet görevlileri buraya gelerek görüntüleri inceledi. Hırsızlık yapan şahsı tespit ettiler” ifadesini kullandı.

Parası çalınan Muhammed Halil ise, “Camide uyuduğum sırada paramın çalındığını hissetmedim. 750 TL çaldılar. Hırsızlıkla ilgili emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda buldum. Çalınan parayı cami cemaati bana verdi. Evim yok, camide kalıyorum. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Benimle çok ilgilendiler” diye konuştu.