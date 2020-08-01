KıbrısMagazin

“Sahilde ATV sürme dedi” dayak yedi!

1 Ağustos 2020
Osman Uğurlu

Sahilde ATV süren M.Ş’yi uyaran O.U. ciddi şekilde darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

31.07.2020 tarihinde saat 19:45 sıralarında Kaplıca’ da, Balıkçı barınağı karavan alanı içerisinde M.Ş.(E-38), sahilde Atv araç sürmemesi konusunda kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde  O.U.’nun yüz kısmına elleriyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, dudak kısmının 2 cm uzunluğunda yırtılmasına ve  dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bayram mesajı

30 Temmuz 2020
Photo of Güneyde toplam vaka sayısı 1084’e yükseldi

Güneyde toplam vaka sayısı 1084’e yükseldi

30 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıslı Türk mimarın tasarımı, Los Angeles’ta halk jürisi oylamasını kazandı

Kıbrıslı Türk mimarın tasarımı, Los Angeles’ta halk jürisi oylamasını kazandı

30 Temmuz 2020
Photo of “Bayramda ek mesaiye kalmama eylemini esnetme kararı aldık”

“Bayramda ek mesaiye kalmama eylemini esnetme kararı aldık”

30 Temmuz 2020
Photo of Gökbörü: İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek

Gökbörü: İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek

30 Temmuz 2020
Photo of Maliye ve Sağlık Bakanlığına 5 siyah çelenk

Maliye ve Sağlık Bakanlığına 5 siyah çelenk

30 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 yıl sonra sahnesine kavuşuyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 yıl sonra sahnesine kavuşuyor

30 Temmuz 2020
Photo of 6 üründe limit üstü kalıntı

6 üründe limit üstü kalıntı

30 Temmuz 2020
Photo of TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

30 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Seçime yönelik ayak oyunlarına ve istihdamlara devam mı?

Erhürman: Seçime yönelik ayak oyunlarına ve istihdamlara devam mı?

30 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı