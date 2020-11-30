Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, Euro 9,4120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, Euronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,8217
|7,8238
|7,8635
|7,8140
|%0,13
|10:15
|EUR – Euro
|9,3562
|9,3782
|9,4206
|9,3493
|%0,28
|10:16
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,4423
|10,4588
|10,4963
|10,4224
|%0,60
|10:15
|CHF – İsviçre Frangı
|8,6641
|8,6875
|8,7064
|8,6678
|%0,41
|10:15
|CAD – Kanada Doları
|6,0363
|6,0433
|6,0368
|6,0489
|%0,45
|10:14