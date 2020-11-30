DövizEkonomiManşet

Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

30 Kasım 2020
döviz kurları





Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, Euro 9,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, Euronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,82177,82387,86357,8140%0,1310:15
EUR – Euro9,35629,37829,42069,3493%0,2810:16
GBP – İngiliz Sterlini10,442310,458810,496310,4224%0,6010:15
CHF – İsviçre Frangı8,66418,68758,70648,6678%0,4110:15
CAD – Kanada Doları6,03636,04336,03686,0489%0,4510:14





Etiketler
30 Kasım 2020

Başa dön tuşu