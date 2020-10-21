Dolar ve Euro güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, Euro 9,3220 liradan güne başladı. ABD Doları şu sıralarda 7.82’den işlem görüyor.
Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,8249
|7,8318
|7,8826
|7,8207
|%-0,43
|09:56
|EUR – Euro
|9,2823
|9,2897
|9,3393
|9,2778
|%-0,11
|09:56
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,1638
|10,1741
|10,2309
|10,1643
|%-0,10
|09:56
|CHF – İsviçre Frangı
|8,6550
|8,6745
|8,7126
|8,6572
|%0,06
|09:56
|CAD – Kanada Doları
|5,9777
|5,9825
|5,9634
|5,9866
|%-0,18
|09:56