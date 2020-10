Sertoğlu ateş püskürdü

SEN KİMSİN? KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Komite başkanı Ali Çaygür’ün KTFF başkanı benim muhatabım değildir açıklamalarına, “Bana muhatabım değil diyor. Sen kimsin de ben senin muhatabın değilim. Seni birileri tuttu elinden oturttu oraya, beni kulüpler seçti. Ben seçilmişim sen atanmışsın” dedi ve federasyonun 22 Eylül’deki yazısına cevap vereceklerini vurguladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu son günlerde gelişen gündem maddelerine ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya basının ilgisi yoğun oldu. Sertoğlu’na toplantıda 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve 2.Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.

Sertoğlu: “Biz herhangi bir açıklama yapmadık”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun bir süredir konuşmadığını ve ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçim süreci yaşanmasından dolayı söyleyeceklerinin olumlu veya olumsuz kullanılabileceğini düşündüğü için sessiz kaldığını söyledi. Bu süreçte herkesin konuştuğunu ancak kendisinin hiç konuşmadığını kaydeden Sertoğlu, “Dün Spor Dairesi ile biz, Basketbol Federasyonu, Hentbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu olarak bir toplantı yaptık. Her şeyi konuştuk, zaten ilgili maddeler de bugün basında yer aldı” dedi.

KTFF Başkanı Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün gazetemiz Havadis’e verdiği demeç sonrası herkesin antrenmanlara başladığını ve olası bir bulaş durumunda takımların tamamının karantinaya alınmayacağını ifade ettiğini, ancak kendilerine bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı gibi 3 gün sonra da çok farklı bir açıklama yaparak tüm takımın karantinaya alınacağı kararı aldıklarını belirtti.

“Sertoğlu futbol oynatılmasını istemiyor ortamı yaratıldı”

Son zamanlarda yaratılan ortamın kendisini rahatsız ettiğini kaydeden Sertoğlu, “KTFF Başkanı Sertoğlu futbol oynanmasını istemez diye bir ortam yaratıldı. Ben de dedim ki madem ben oynatmak istemem siz oynatın. Bunun akabinde binlerce insanı ilgilendiren bir spor dalı olan futbol ile ilgili 22 Eylül’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdım 1 ay geçti hale daha bu yazıya cevap gelmedi” dedi.

“KTFF size yazı yazarsa cevap vermek zorundasınız”

Bu süreçte Spor Dairesi’nin yaptığı görüşmelerin KTFF’yi ilgilendirmediğini kaydeden Sertoğlu, “KTFF’nin özerk bir yapısı vardır. Kendi kendini idare eder, karar alır, ülkenin en önemli sivil toplum örgütüdür ve büyük bir markadır. Size KTFF bir yazı yazarsa oturup cevap vermek zorundasınız. Ben genel kurulda da söyledim Sağlık Bakanlığı temaslı takibi kaldırmak zorunda değildir. Ama bize bunun cevabını da vermek zorundadır. Dünyada futbolun nasıl oynandığını yazdık, dün dairede toplandık ancak temaslı takip sisteminden kesinlikle vazgeçmiyorlar” dedi.

“3 ay sonra herkes benim dediğime geldi”

Mevcut sistemde takımlardan birinin pozitif çıkması durumunda kendisi ile birlikte takım arkadaşları ve ailesinin de karantinaya alınacağını kaydeden Sertoğlu, “Özel sektörde çalışan sporcu, antrenör ve yöneticilerin hali ne olacak. İlle ki çıkacak pozitif vaka. Ama ben daha önce de söyledim. Ekonomiye katkı koyan işyerlerinde bu sistem varken spora bu ayrıcalığı zor yaparlar dedim. Yaparlarsa diğer insanlara haksızlıktır evine ekmek götüremezler. İş, aş dururken futbola ayrıcalık yapamazsınız dedim, yalancı oldum. 3 ay sonra herkes benim dediğime geldi” diye konuştu. Sertoğlu ülkemizde her seçim döneminde her şeyin söylendiğini ifade ederek, “Bizim ülkemizde alışkanlıktır. Her şey söylenir seçim dönemi, seçim bitince de gerçeklerle yüzleşiriz. Adım gibi emindim ne olacağından” dedi.

“Ben kulüplere sezonu açmayın, masraf yapmayın dedim”

Kendisinin kulüp başkanları ile devamlı istişare içerisinde olduğunu kaydeden Sertoğlu, “Başkanlara dedim, açmayın sezonu, masraf yapmayın ama açanlar oldu. Onlar da Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’ne uyup yaptılar. Masraf para harcanmasın diye bu işler netleşince sizlere 8 hafta verilecek dedim” dedi. KTFF Başkanı, 4 aydır bu işlerle cebelleştiklerini ancak ellerinde hiçbir şeyin olmadığını kaydederek, “Kurul ısrarcı, PCR’ları kulüp karşılayacak, temaslı takip kalkmayacak, maçlar seyircisiz oynanacak. Bunun hiçbir kulüp karşılayamaz. Belki 1-2 kulüp karşılar. Siz bütün ligi, bütün futbolu bir iki kulübün sırtına asamazsınız. Eğer bu sistem değişmezse bu futbol oynanmaz” dedi.

“Diğer federasyonlar benimle aynı fikirdedir”

“Futbol başladı mı duramaz.” diyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Ona da garanti vermezler. Amaçları net; futbol oynamayın ama biz size söyleyemeyiz, siz karar alın ki oynamayacaksınız. 2 ay önce ben askıya alabiliriz dedim beni yediler. Çıkın açıklayın bu kulüplere bunu yazık günahtır herkesin emeğine. Diğer federasyon başkanları da benimle aynı fikirdedir. Bu sistemle olmayacağını söylerler. Devlet bu konuda ortaya bir şey koymalıdır. Şu anda maddi olarak da manevi olarak da, yasal olarak da biz takım sporları ile ilgili hamle yapamayız. 2-3 ay daha beklemeliyiz. Devlet adamları verdiği kararlarda tutarlı olacaklar. Bir gün başka bir gün başka. Ben neyinize güveneyim sizin. Ben kime güvenip çıkın başlayın diyebilirim. Durdurduğumuz an kulüplerin hepsi batar.” dedi.

Sertoğlu futbolun bugün olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Geleceği de düşünün. Ben hiçbir gelişme ve ışık görmedim ama bilerek sustum belki yanılırım diye. Belki olur dedim ama hiçbir şey olmadı” dedi.

“KTFF Sertoğlu’nun malı değildir, bir markadır”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu gündemdeki bir diğer konu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. KTFF’de 10 yılı geride bıraktığını ve bu 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nden yardımlar istediklerini ifade eden Sertoğlu, “Seçimden dolayı hiç açıklamadım bunu; seçimin bitmesini bekledim. Özellikle son dönemlerde hep TC Büyükelçiliği’nden kulüplerle ilgili yardım istedim. Geçmişte gündemde olan Koordinasyon Ofisi’ne 31 federasyon onay verirken ben vermemiştim. Dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün de beni arayıp sormuştu. Ben ona bu kararı genel kurulum verir dedim. Konu da orada kapandı. O günden sonra ofisin başına geçecek arkadaş bana şahsi düşmanlık beslemeye başladı. O makamı ben engelledim diye düşünebilir ancak KTFF Sertoğlu’nun malı değildir, bir markadır. Ben bugün varım yarın yokum ama KTFF hep vardır. Biz bu markayı tüm futbol camiası olarak yarattık ve bu markaya da sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız” dedi.

“Bana bir telefon açmadılar”

Sertoğlu, seçime 3 gün kala 100 kulübe malzeme yardımı yapıldığını ve kendisine bir telefon açıp “Başkan biz böyle bir yardım yapmayı uygun gördük” denmediği ifade ederek, “Kulüplerin tabi ki bu yardıma ihtiyacı vardır. Ben ne diyecektim hayır mı diyecektim. Ama seçime 1 gün kala kurumun başkanından habersiz acele biçimde 100 kulübe malzeme dağıtırsanız bu kuruma ciddi bir saygısızlıktır. Bu kuruma da saygısızlık yapan benden saygı beklemesin” dedi.

“Demek ki yardım yapılabilirmiş”

Söz konusu kulüp listelerinin KTFF’den alınmadığını ve kendisinin kimden alındığını bildiğini ifade eden Sertoğlu, “Koordinasyon Ofisi’ne hayır dedim diye bana yardım yapılamaz dediler, şimdi bu yardımları yaptılar. Demek ki yapılabilirmiş” dedi.

“Ben kulüplerin batmasına karşıyım, futbolun oynanmasına değil”

Kendisinin ömrünün futbol oynatarak geçtiğini ifade eden Sertoğlu, “Benim ömrüm futbol oynatmayla geçti. İstemesem ne işim var burada. Ben kulüplerin batırılmasına karşı çıkarım, futbol oynanmasına değil” dedi.

“Ali Çaygür sen kimsin de ben senin muhatabın değilim”

Kendisinin yarın Spor Dairesi ile yapılacak toplantıya katılmayacağını ve yazdığı yazının cevabını beklediğini kaydeden Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün tavrını da eleştirdi. Çaygür’ün bir anda ‘Sertoğlu düşmanı’ kesildiğini kaydeden KTFF Başkanı, “Bana muhatabım değil diyor. Sen kimsin de ben senin muhatabın değilim. Seni birileri tuttu elinden oturttu oraya, beni kulüpler seçti. Ben seçilmişim sen atanmışsın. Bu yazıya cevap verecekler” dedi.