DövizEkonomiManşet

Dolar/TL kuru 11’i aştı… Kur krizi mi yaşanıyor?

18 Kasım 2021
kur krizi





Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 16’dan 15’e düşürmesi sonrası günlük yüzde 4’ün üzerinde artışla 11’i geçti. Türk Lirası, bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Gün içinde Dolar/TL kuru 11,29’a, Euro/TL kuru 12,79’a, Sterlin/TL kuru da 15,20’ye kadar yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasaların beklentisinin aksine toplamda 400 baz puan faiz indirimine gitmesi, TL’deki değer kaybını hızlandırdı.

Enflasyonun yüzde 20’ye yakın olmasına rağmen TCMB’nin faizleri yüzde 15 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı artırıyor.



Etiketler
18 Kasım 2021


Başa dön tuşu