Dolar/TL kuru 11’i aştı… Kur krizi mi yaşanıyor?

Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 16’dan 15’e düşürmesi sonrası günlük yüzde 4’ün üzerinde artışla 11’i geçti. Türk Lirası, bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasaların beklentisinin aksine toplamda 400 baz puan faiz indirimine gitmesi, TL’deki değer kaybını hızlandırdı.
Enflasyonun yüzde 20’ye yakın olmasına rağmen TCMB’nin faizleri yüzde 15 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı artırıyor.