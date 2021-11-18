Dolar/TL kuru 11’i aştı… Kur krizi mi yaşanıyor?

Kasım ayında Türk Lirası dolara karşı yüzde 11 değer kaybederek Bloomberg’in verilerine göre en kötü performans sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

TL’nin altı haftadır kesintisiz değer kaybetmesi, kimi analistlerin Türkiye’nin bir kur krizi içinde olduğu yorumunu yapmasına neden oldu.

Peki bu şartlar altında bir kur krizinden bahsetmek mümkün mü?

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities’ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio’ya göre bu sorunun cevabı “Evet”.

Maggio, “Evet, bir kur krizi var. Ancak şimdilik yoğunluğunun düşük olduğunu söyleyebiliriz. 2018 yılında kur bunun iki katı hızda hareket ediyordu” diyor.

Türk Lirası, bu haftanın başından beri dolara karşı yüzde 8 değer kaybetti. TCMB’nin Kasım ayı faiz kararı öncesi günlük değer kaybı ise yüzde 3’ün üzerine çıktı.

‘Kur, 10,12,20, hatta bunların da üzerine çıkabilir’

2018 yılının Ağustos ayında ABD ve Türkiye arasında yaşanan Pastör Brunson krizinin tetiklemesiyle TL’de değer kaybı günlük yüzde 10’ları aşıyordu.

Bu kur krizinden önce de TCMB uzun bir süre faizleri yükseltmekte direnmiş; ancak TL’deki keskin değer kayıplarıyla Eylül ayında faizlerde sert bir yükseliş kararı almıştı.

“TL’deki kanamanın durması için faizlerin artırılması gerek” diyen Cristian Maggio, ister istemez TCMB’nin eninde sonunda faizleri yükseltmek zorunda kalacağı görüşünde.

İsviçre merkezli Swissquote bankasından piyasa stratejisti İpek Özkardeşkaya ise Türkiye’de kur krizinden ziyade bir Merkez Bankası bağımsızlık krizi olduğunu düşünüyor:

“Para politikası kararları siyasi güçlerin gölgesinde kalıyor ve bu çok vahim bir durum.”

Özkardeşkaya, Dolar/TL kurunun yakın zamandaki performansı ile ilgili olarak, “Kur 10, 12, 20 ve hatta daha da üzerine çıkabilir. Dolardaki yükselişin hızını, piyasanın güveninin tekrar ne zaman kazanılacağı belirleyecek” yorumunda bulunuyor.

‘Şirketlerde borç krizini tetikleyecektir’

Swissquote bankasından Özkardeşkaya, TL’deki bu hızlı değer kaybının ekonomiye olan etkisini ise şu şekilde anlatıyor:

“TL’deki değer kaybı ülkenin fakirleşmesini, ekonominin yavaşlamasını ve şirket borç krizini tetikleyecektir. Özellikle doların zaten güçlendiği ve enerji fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde TL’nin güç kaybetmesi demek, ekonomi için ağır bir yük demek.”