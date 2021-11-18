Dolar 11 Sterlin 15 lirayı aştı

Dolar/TL, TCMB faiz kararı sonrası yükselişinde tarihte ilk kez 11 lira seviyelerine çıkarken Sterlin 15 TL’yi aştı.
Haftaya 9,98 seviyelerinden başlayan dolar/TL fiyatı, üç gün içerisinde 1 lira yükseldi.
Haftaya 11,41 ile başlayan euro/TL ise 12,70 seviyelerine yükseldi.
Dolar/TL, saat 16.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,8 artışla 11,2137 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 6 değer kazanarak 12,7590’dan, sterlin/TL de yüzde 5,7 artışla 15,1604’ten satılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü.
TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19’dan yüzde 16’ya düşürmüştü.