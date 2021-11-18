Dolar ilk kez 11 TL’yi aştı

TCMB faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçen Dolar 11 TL’yi aşarak yeni zirvesini gördü. Sterlin ise 14.95 ile rekor tazeledi.

Güne 10,6407 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:19 itibarıyla %3,56 artışla 11,0114 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2960, en yüksek 10,6849 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 10,6240 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 21.10.2021 tarihinde 9,1938 ile son bir ayın en düşük, 18.11.2021 tarihinde ise 11,0899 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları şu sıralarda 11,0114 TL‘ye karşılık gelmektedir.