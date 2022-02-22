Dolar/TL 13,80 liranın üzerini gördü

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından ise dolar 13,73’te, euro ise 15,54’de dengeye geldi.

Güne 18,6405 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:44 itibarıyla %0,62 artışla 18,7280 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5007, en yüksek 18,6403 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,6277 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 31.01.2022 tarihinde 17,8587 ile son bir ayın en düşük, 22.02.2022 tarihinde ise 18,7838 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 18,7280 TL‘ye karşılık gelmektedir.